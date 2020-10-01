У вересні НБУ більше продавав валюти, ніж купував

у той час, як доходи населення скоротилися . У вересні сальдо інтервенцій Національного банку на міжбанку було від'ємним і становило 0,2 млрд доларів

Про це свідчать дані НБУ, передають Українські Новини.

Збільшення попиту з боку окремих груп імпортерів у вересні і на тлі погіршення апетиту інвесторів до активів країн, що розвиваються, призвели до зростання попиту на іноземну валюту.

"Це спричинило незначне ослаблення курсу гривні до долара. При таких умовах сальдо інтервенцій НБУ у вересні було від'ємним і становило 0.2 млрд доларів", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що в серпні продовжувалося поступове відновлення економічної активності: падіння індексу виробництва базових галузей економіки до 1,6% р/р першою чергою завдяки торгівлі і будівництву.

Різко зросла оптова торгівля на тлі поліпшення показників експорту.

Збільшення експорту зернових і перевезень будівельних матеріалів зумовило уповільнення падіння в транспорті.

Зростання доходів населення, поліпшення споживчих настроїв і переорієнтація на внутрішній туризм на тлі збереження обмежень на закордонні подорожі підтримували роздрібну торгівлю.

Спад у сільському господарстві сповільнився внаслідок поліпшення показників тваринництва.

Зате падіння в промисловості поглибилося на тлі скорочення виробництва в енергетиці, усе ще слабкого інвестиційного попиту, погіршення зовнішньої кон'юнктури для хімічної продукції і вичерпання запасів насіння соняшнику, що призвело до відновлення спаду в харчовій промисловості.

Як повідомляли Українські Новини, в 2019 році Нацбанк купив на міжбанківському валютному ринку 8 462,6 млн, продав - 529,23 млн доларів.

У 1-му кварталі 2020 року доходи населення збільшилися на 7,3% в порівнянні з 1-м кварталом 2019 року до 874,409 млрд гривень.

При цьому витрати збільшилися на 8,6% до 935,485 млрд гривень.

Раніше Верховна Рада збільшила з 1 вересня мінімальну зарплату з 4,7 тис. До 5 тис. Гривень.

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