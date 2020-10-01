підписатися на розсилку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
ONLINE
01.10.20 11:00 Пресс-конференция: "Презентация проекта глобальной модернизации Центрального автовокзала Киева в контексте развития автобусных перевозок в Украине"

01 жовтня 2020, четвер, 09:17 12
Фінанси 2020-10-01T11:00:03+03:00
Українські Новини
У вересні НБУ більше продавав валюти, ніж купував

У вересні НБУ більше продавав валюти, ніж купував

Сергей Жолобецкий
НБУ, Валюта, Курс валют, Сальдо, Платіжний баланс
Долари
Долари

У вересні сальдо інтервенцій Національного банку на міжбанку було від'ємним і становило 0,2 млрд доларів у той час, як доходи населення скоротилися.

Про це свідчать дані НБУ, передають Українські Новини.

Збільшення попиту з боку окремих груп імпортерів у вересні і на тлі погіршення апетиту інвесторів до активів країн, що розвиваються, призвели до зростання попиту на іноземну валюту.

"Це спричинило незначне ослаблення курсу гривні до долара. При таких умовах сальдо інтервенцій НБУ у вересні було від'ємним і становило 0.2 млрд доларів", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що в серпні продовжувалося поступове відновлення економічної активності: падіння індексу виробництва базових галузей економіки до 1,6% р/р першою чергою завдяки торгівлі і будівництву.

Різко зросла оптова торгівля на тлі поліпшення показників експорту.

Збільшення експорту зернових і перевезень будівельних матеріалів зумовило уповільнення падіння в транспорті.

Зростання доходів населення, поліпшення споживчих настроїв і переорієнтація на внутрішній туризм на тлі збереження обмежень на закордонні подорожі підтримували роздрібну торгівлю.

Спад у сільському господарстві сповільнився внаслідок поліпшення показників тваринництва.

Зате падіння в промисловості поглибилося на тлі скорочення виробництва в енергетиці, усе ще слабкого інвестиційного попиту, погіршення зовнішньої кон'юнктури для хімічної продукції і вичерпання запасів насіння соняшнику, що призвело до відновлення спаду в харчовій промисловості.

Як повідомляли Українські Новини, в 2019 році Нацбанк купив на міжбанківському валютному ринку 8 462,6 млн, продав - 529,23 млн доларів.

У 1-му кварталі 2020 року доходи населення збільшилися на 7,3% в порівнянні з 1-м кварталом 2019 року до 874,409 млрд гривень.

При цьому витрати збільшилися на 8,6% до 935,485 млрд гривень.

Раніше  Верховна Рада збільшила з 1 вересня мінімальну зарплату з 4,7 тис. До 5 тис. Гривень.

Більше новин про: НБУ Валюта Курс валют Сальдо Платіжний баланс

Гривня ослабла. Курс нацвалюти на сьогодні...
Міжнародні резерви скоротилися у вересні на 2,6 мл...
У липні Україна менше експортувала в Європу і Росі...
Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами в 2...
Жовтень почався з нового коронавірусного антирекорду
Гривня ослабла. Курс нацвалюти на сьогодні
Новини
Ми підняли на 10% і на 35% заробітну плату шахтарям КЗРК, з 1 жовтня піднімаємо ще на 10%, - Новак 10:55
За крісло мера Дніпра змагатимуться 17 кандидатів. Хто вони 10:30
Долар після одноденного зростання знову почав падати. Курс валют на 1 жовтня 10:27
Мер Чернігова Атрошенко заразився коронавірусом 10:23
У серпні платіжний баланс зведено з профіцитом у $353 млн 09:59
більше новин
Уманська ТВК змусила міського голову Цебрія подати документи відповідно до вимог Виборчого кодексу 20:45
"Україна – не банкомат", – Деркач запропонував Заходу повернути 13 млрд дол. та забрати назад "соросят" 17:40
Партія "За Майбутнє" лідирує на Київщині, - результати соцопитування 12:29
Сергій Притула. Фото: politeka.net
Блогер звинуватив шоумена Притулу в піарі на сліпих 14:23 Відео
Голова ДніпрОДА Бондаренко і голова облради Олійник водять за ніс Президента, - ЗМІ 13:47
більше новин
Уманська ТВК змусила міського голову Цебрія подати документи відповідно до вимог Виборчого кодексу 20:45
Українська асоціація районних та обласних рад напрацювала 17 повноважень, які могли б виконувати районні ради 17:04
Ірина Констанкевич: "слуги" назвали умову розвитку молочного ринку - самогоноваріння! 19:06 Думка
Зеленський звільнив Фокіна 13:30
У "Слузі народу" пропонують Раді дозволити громадянам самогоноваріння для власних потреб 17:15
більше новин
З 1 жовтня водії в Україні зобов'язані включати фари вдень
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok