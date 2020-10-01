В Дніпровську міськраду висуваються 15 партій

Як кандидатів на проходження в Дніпровська міська територіальна виборча комісія (ТВК) зареєструвала 15 політичних партій. міськраду на місцевих виборах Дніпровська міська територіальна виборча комісія (ТВК) зареєструвала 15 політичних партій.

Об цк Українським Новинам повідомив глава тервиборчкому Олександр Саленко.

"Зареєстровано 15 партій", - сказав він.

При цьому він не став всіх називати, зазначивши, що ця інформація буде оприлюднена на сайті Центральної виборчої комісії протягом найближчих декількох днів.

Разом з тим, Саленко додав, що серед партій-претендентів - "Слуга народу", "Європейська Солідарність", "Голос", "Батьківщина", "За майбутнє", "Опозиційного платформа - за життя" та інші.

Крім того, ТВК відмовила в реєстрації двом партіям, але вони на сьогодні оскаржують рішення в судовому порядку.

Як повідомляли Українськi Новини, Дніпровський тервиборчком зареєстрував 17 кандидатів у мери Дніпра.

Тим часом на вибори мера Харкова зареєстрували 15 кандидатів.

Харківська міська територіальна виборча комісія зареєструвала 16 партій на вибори міської ради, а також 15 кандидатів в мери Харкова.

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