В Дніпровську міськраду висуваються 15 партій

Як кандидатів на проходження в міськраду на місцевих виборах Дніпровська міська територіальна виборча комісія (ТВК) зареєструвала 15 політичних партій. Об цк Українським Новинам повідомив глава тервиборчкому Олександр Саленко. "Зареєстровано 15 партій", - сказав він. При цьому він не став всіх називати, зазначивши, що ця інформація буде оприлюднена на сайті Центральної виборчої комісії протягом найближчих декількох днів. Разом з тим, Саленко додав, що серед партій-претендентів - "Слуга народу", "Європейська Солідарність", "Голос", "Батьківщина", "За майбутнє", "Опозиційного платформа - за життя" та інші. Крім того, ТВК відмовила в реєстрації двом партіям, але вони на сьогодні оскаржують рішення в судовому порядку. Як повідомляли Українськi Новини, Дніпровський тервиборчком зареєстрував 17 кандидатів у мери Дніпра. Тим часом на вибори мера Харкова зареєстрували 15 кандидатів. Харківська міська територіальна виборча комісія зареєструвала 16 партій на вибори міської ради, а також 15 кандидатів в мери Харкова.