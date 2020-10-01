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01 жовтня 2020, четвер, 10:51 8
Вибори 2020-10-01T12:00:02+03:00
Українські Новини
В Дніпровську міськраду висуваються 15 партій

В Дніпровську міськраду висуваються 15 партій

Кира Молчанова
Місцеві вибори, Місцеві вибори-2020, кандидати на місцеві вибори
Дніпровська міськрада. Фото: facebook.com/dneprorada
Дніпровська міськрада. Фото: facebook.com/dneprorada

Як кандидатів на проходження в міськраду на місцевих виборах Дніпровська міська територіальна виборча комісія (ТВК) зареєструвала 15 політичних партій. 

Об цк Українським Новинам повідомив глава тервиборчкому Олександр Саленко.

"Зареєстровано 15 партій", - сказав він.

При цьому він не став всіх називати, зазначивши, що ця інформація буде оприлюднена на сайті Центральної виборчої комісії протягом найближчих декількох днів.

Разом з тим, Саленко додав, що серед партій-претендентів - "Слуга народу", "Європейська Солідарність", "Голос", "Батьківщина", "За майбутнє", "Опозиційного платформа - за життя" та інші.

Крім того, ТВК відмовила в реєстрації двом партіям, але вони на сьогодні оскаржують рішення в судовому порядку.

Як повідомляли Українськi Новини, Дніпровський тервиборчком зареєстрував 17 кандидатів у мери Дніпра.

Тим часом на вибори мера Харкова  зареєстрували 15 кандидатів.

Харківська міська територіальна виборча комісія зареєструвала 16 партій на вибори міської ради, а також 15 кандидатів в мери Харкова.

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