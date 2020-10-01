За крісло мера Дніпра змагатимуться 17 кандидатів. Хто вони

Дніпровська міська територіальна виборча комісія зареєструвала 17 кандидатів на посаду мера Дніпра на місцевих виборах. Про це Українським Новинам повідомив глава тервиборчкому Олександр Саленко. "Зареєстровано 17 кандидатів", - сказав він. З його слів, відмов у реєстрації немає. Серед тих, кого зареєстрували: від політичної партії "Пропозиція" - чинний мер Борис Філатов. партію "Громадянська сила" представлятиме підприємець Загід Краснов. партію "Європейська солідарність" - ексдепутат Ради та волонтер Тетяна Ричкова. від партії "Батьківщина" за посаду мера Дніпра буде боротися заступник голови Дніпропетровської обласної ради Мгер Куюмчян. від партії "Слуга народу" - головний лікар обласної клінічної лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко. від партії "Блок Вілкула" Українська перспектива "- ексголова Дніпропетровської обладміністрації Олександр Вілкул. політична партія "Діло" висунула кандидатом на головне крісло Дніпра підприємця Павла Атаманчука. партія "Опозиційна платформа - За життя" - керівника Дніпровської міської організації "ОПЗЖ" Сергія Нікітіна. партія "Голос" - керівника Дніпропетровської обласної організації партії Віталія Жеганського, партія "Свобода" — підприємця Олега Василенка. Партію "ДемАльянсу" на виборах представлятиме активіст Артем Романюков. партію "Команда Дніпра" — Дмитро Семеренко. "Партію зелених України" - екоактівістка Тетяна Лампика. партію "Національний корпус" - лікар Ігор Майденко. Також кандидатами на посаду мера зареєстровано три безпартійних самовисуванців. Двоє з них - Олена Сергєєва і Михайло Корольов - підприємці, третій Євген Богиня - безробітний. Як повідомляли Українськi Новини, місцеві вибори призначені на 25 жовтня, кампанія з виборів стартувала 5 вересня. Висування кандидатів у депутати місцевих рад, а також на посаду сільського, селищного та міського голови здійснюється з 15 по 24 вересня включно, протягом 5 днів тервиборчком повинен зареєструвати кандидата або відмовити в реєстрації. Тим часом на вибори мера Харкова зареєстрували 15 кандидатів. А за крісло мера столиці збираються боротися 20 кандидатів.