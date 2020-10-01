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01 жовтня 2020, четвер, 10:30 11
Вибори 2020-10-01T12:45:04+03:00
Українські Новини
За крісло мера Дніпра змагатимуться 17 кандидатів. Хто вони

За крісло мера Дніпра змагатимуться 17 кандидатів. Хто вони

Кира Молчанова
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Дніпро. Фото: wikipedia.org
Дніпро. Фото: wikipedia.org

Дніпровська міська територіальна виборча комісія зареєструвала 17 кандидатів на посаду мера Дніпра на місцевих виборах.

Про це Українським Новинам повідомив глава тервиборчкому Олександр Саленко.

"Зареєстровано 17 кандидатів", - сказав він.

З його слів, відмов у реєстрації немає.

Серед тих, кого зареєстрували:

  • від політичної партії "Пропозиція" - чинний мер Борис Філатов.
  • партію "Громадянська сила" представлятиме підприємець Загід Краснов.
  • партію "Європейська солідарність" - ексдепутат Ради та волонтер Тетяна Ричкова.
  • від партії "Батьківщина" за посаду мера Дніпра буде боротися заступник голови Дніпропетровської обласної ради Мгер Куюмчян.
  • від партії "Слуга народу" - головний лікар обласної клінічної лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко.
  • від партії "Блок Вілкула" Українська перспектива "- ексголова Дніпропетровської обладміністрації Олександр Вілкул.
  • політична партія "Діло" висунула кандидатом на головне крісло Дніпра підприємця Павла Атаманчука.
  • партія "Опозиційна платформа - За життя" - керівника Дніпровської міської організації "ОПЗЖ" Сергія Нікітіна.
  • партія "Голос" - керівника Дніпропетровської обласної організації партії Віталія Жеганського,
  • партія "Свобода" — підприємця Олега Василенка.
  • Партію "ДемАльянсу" на виборах представлятиме активіст Артем Романюков.
  • партію "Команда Дніпра" — Дмитро Семеренко.
  • "Партію зелених України" - екоактівістка Тетяна Лампика.
  • партію "Національний корпус" - лікар Ігор Майденко.

Також кандидатами на посаду мера зареєстровано три безпартійних самовисуванців.

Двоє з них - Олена Сергєєва і Михайло Корольов - підприємці, третій Євген Богиня - безробітний.

Як повідомляли Українськi Новини, місцеві вибори призначені на 25 жовтня, кампанія з виборів стартувала 5 вересня.

Висування кандидатів у депутати місцевих рад, а також на посаду сільського, селищного та міського голови здійснюється з 15 по 24 вересня включно, протягом 5 днів тервиборчком повинен зареєструвати кандидата або відмовити в реєстрації.

Тим часом на вибори мера Харкова зареєстрували 15 кандидатів.

А за крісло мера столиці збираються боротися 20 кандидатів.

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