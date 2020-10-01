За крісло мера Дніпра змагатимуться 17 кандидатів. Хто вони

Дніпровська міська територіальна виборча комісія зареєструвала 17 кандидатів на посаду мера Дніпра на місцевих виборах .

Про це Українським Новинам повідомив глава тервиборчкому Олександр Саленко.

"Зареєстровано 17 кандидатів", - сказав він.

З його слів, відмов у реєстрації немає.

Серед тих, кого зареєстрували:

від політичної партії "Пропозиція" - чинний мер Борис Філатов.

партію "Громадянська сила" представлятиме підприємець Загід Краснов.

партію "Європейська солідарність" - ексдепутат Ради та волонтер Тетяна Ричкова.

від партії "Батьківщина" за посаду мера Дніпра буде боротися заступник голови Дніпропетровської обласної ради Мгер Куюмчян.

від партії "Слуга народу" - головний лікар обласної клінічної лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко.

від партії "Блок Вілкула" Українська перспектива "- ексголова Дніпропетровської обладміністрації Олександр Вілкул.

політична партія "Діло" висунула кандидатом на головне крісло Дніпра підприємця Павла Атаманчука.

партія "Опозиційна платформа - За життя" - керівника Дніпровської міської організації "ОПЗЖ" Сергія Нікітіна.

партія "Голос" - керівника Дніпропетровської обласної організації партії Віталія Жеганського,

партія "Свобода" — підприємця Олега Василенка.

Партію "ДемАльянсу" на виборах представлятиме активіст Артем Романюков.

партію "Команда Дніпра" — Дмитро Семеренко.

"Партію зелених України" - екоактівістка Тетяна Лампика.

партію "Національний корпус" - лікар Ігор Майденко.

Також кандидатами на посаду мера зареєстровано три безпартійних самовисуванців.

Двоє з них - Олена Сергєєва і Михайло Корольов - підприємці, третій Євген Богиня - безробітний.

Як повідомляли Українськi Новини, місцеві вибори призначені на 25 жовтня, кампанія з виборів стартувала 5 вересня.

Висування кандидатів у депутати місцевих рад, а також на посаду сільського, селищного та міського голови здійснюється з 15 по 24 вересня включно, протягом 5 днів тервиборчком повинен зареєструвати кандидата або відмовити в реєстрації.

Тим часом на вибори мера Харкова зареєстрували 15 кандидатів.

А за крісло мера столиці збираються боротися 20 кандидатів.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини