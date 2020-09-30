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30 вересня 2020, середа, 20:23 25
Вибори 2020-09-30T22:00:05+03:00
Українські Новини
У Харкові 16 партій боротимуться за місця в міськраді

У Харкові 16 партій боротимуться за місця в міськраді

Елена Новикова
Харків, Харківська міська рада, Місцеві вибори, Місцеві вибори-2020, кандидати на місцеві вибори
Вибори. Фото: prm.ua
Вибори. Фото: prm.ua

Харківська міська територіальна виборча комісія зареєструвала 16 партій на вибори міської ради, а також 15 кандидатів у мери Харкова. Про це йдеться в постановах №№ 15-31, передають Українські Новини.

"Більше нікого не реєстрували. 25 вересня ми прийняли 16 партій", - повідомив тервиборчком.

Так, на вибори до Харківської міськради зареєстровані партії :

  • "Наш край" (список партії очолює Володимир Семиноженко);
  • "Голос" (Олександра Наріжна);
  • "Блок Юлії Світличної "Разом" (Світлична);
  • "Блок Кернеса - Успішний Харків" (Геннадій Кернес);
  • "За майбутнє" (Андрей Вінаков);
  • "Всеукраїнське об'єднання" Батьківщина "(Ігор Приходько);
  • "Європейська солідарність" (Олег Абрамічев);
  • "Слуга народу" (Олексій Кучер);
  • УДАР (Георгій Лаговський);
  • Партія Шарія (Микита Роженко);
  • Партія пенсіонерів України (Микола Кукуріка);
  • "Акцент" (Сергій Густилін);
  • "Опозиційна платформа – За життя" (Александр Фельдман);
  • "Свобода" (Юрій Нехода);
  • "Перемога Пальчевського" (Сергій Кушнарьов);
  • "Демократична сокира" (Микита Соловйов).

Як повідомляли Українські Новини, 46,1% респондентів, опитаних компанією "Українська соціологічна група", серед жителів Харкова і області на виборах мера проголосували б за мера Геннадія Кернеса від партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", 29,5% - за депутата Верховної Ради Олександра Фельдмана від "Опозиційної платформи - За життя".

Також 22 вересня Харківський тервиборчком отримав першу заявку на реєстрацію кандидатом в мери Харкова.

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