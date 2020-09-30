У Харкові 16 партій боротимуться за місця в міськраді

Харківська міська територіальна виборча комісія зареєструвала 16 партій на вибори міської ради, а також 15 кандидатів у мери Харкова . Про це йдеться в постановах №№ 15-31, передають Українські Новини.

"Більше нікого не реєстрували. 25 вересня ми прийняли 16 партій", - повідомив тервиборчком.

Так, на вибори до Харківської міськради зареєстровані партії :

"Наш край" (список партії очолює Володимир Семиноженко);

"Голос" (Олександра Наріжна);

"Блок Юлії Світличної "Разом" (Світлична);

"Блок Кернеса - Успішний Харків" (Геннадій Кернес);

"За майбутнє" (Андрей Вінаков);

"Всеукраїнське об'єднання" Батьківщина "(Ігор Приходько);

"Європейська солідарність" (Олег Абрамічев);

"Слуга народу" (Олексій Кучер);

УДАР (Георгій Лаговський);

Партія Шарія (Микита Роженко);

Партія пенсіонерів України (Микола Кукуріка);

"Акцент" (Сергій Густилін);

"Опозиційна платформа – За життя" (Александр Фельдман);

"Свобода" (Юрій Нехода);

"Перемога Пальчевського" (Сергій Кушнарьов);

"Демократична сокира" (Микита Соловйов).

Як повідомляли Українські Новини, 46,1% респондентів, опитаних компанією "Українська соціологічна група", серед жителів Харкова і області на виборах мера проголосували б за мера Геннадія Кернеса від партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", 29,5% - за депутата Верховної Ради Олександра Фельдмана від "Опозиційної платформи - За життя".

Також 22 вересня Харківський тервиборчком отримав першу заявку на реєстрацію кандидатом в мери Харкова.

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