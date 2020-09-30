У Харкові 16 партій боротимуться за місця в міськраді

Харківська міська територіальна виборча комісія зареєструвала 16 партій на вибори міської ради, а також 15 кандидатів у мери Харкова. Про це йдеться в постановах №№ 15-31, передають Українські Новини. "Більше нікого не реєстрували. 25 вересня ми прийняли 16 партій", - повідомив тервиборчком. Так, на вибори до Харківської міськради зареєстровані партії : "Наш край" (список партії очолює Володимир Семиноженко); "Голос" (Олександра Наріжна); "Блок Юлії Світличної "Разом" (Світлична); "Блок Кернеса - Успішний Харків" (Геннадій Кернес); "За майбутнє" (Андрей Вінаков); "Всеукраїнське об'єднання" Батьківщина "(Ігор Приходько); "Європейська солідарність" (Олег Абрамічев); "Слуга народу" (Олексій Кучер); УДАР (Георгій Лаговський); Партія Шарія (Микита Роженко); Партія пенсіонерів України (Микола Кукуріка); "Акцент" (Сергій Густилін); "Опозиційна платформа – За життя" (Александр Фельдман); "Свобода" (Юрій Нехода); "Перемога Пальчевського" (Сергій Кушнарьов); "Демократична сокира" (Микита Соловйов). Як повідомляли Українські Новини, 46,1% респондентів, опитаних компанією "Українська соціологічна група", серед жителів Харкова і області на виборах мера проголосували б за мера Геннадія Кернеса від партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", 29,5% - за депутата Верховної Ради Олександра Фельдмана від "Опозиційної платформи - За життя". Також 22 вересня Харківський тервиборчком отримав першу заявку на реєстрацію кандидатом в мери Харкова.