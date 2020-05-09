На антарктичній станції "Академік Вернадський" пішов з життя українець

35-річний кухар 25-ї Української антарктичної експедиції покінчив з собою з-за особистих проблем на антарктичній станції "Академік Вернадський".

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Національного антарктичного наукового центру, передають Українські Новини.

"8 травня 2020 року на станції "Академік Вернадський" загинув кухар 25-ї Української антарктичної експедиції Василь Омелянович", - йдеться в ньому.

У повідомленні наголошується, що всі знали його як дуже спокійного, виваженого і добру людину, справжнього професіонала.

Це була його 5 експедиція на станцію "Академік Вернадський".

Зараз з'ясовуються всі обставини смерті, попередньо відомо, що він покінчив з собою через особисті проблеми.

Зазначається, що обов'язки кухаря на станції поки по черзі виконуватимуть усі інші учасники експедиції.

Міністерство освіти і науки та Національний антарктичний науковий центр щиро співчувають батькам, брату, друзям і близьким Омеляновича.

Як повідомляли Українські Новини, 21 квітня 25-а українська антарктична експедиція прибула в Антарктиду після 2-тижневої обсервації в Чилі.