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30 вересня 2020, середа, 21:28 5
Події 2020-09-30T21:51:08+03:00
Українські Новини
Смерть співробітниці посольства США може бути як вбивством, так і нещасним випадком

Смерть співробітниці посольства США може бути як вбивством, так і нещасним випадком

Кира Молчанова
Смерть, Нацполіція, Розслідування, Посольство США в Україні
Свічка. Фото: ua.usembassy.gov
Свічка. Фото: ua.usembassy.gov

Міністерство внутрішніх справ (МВС) заявляє, що смерть співробітниці посольства США в Києві може бути як злочином, так і нещасним випадком.

Про це директор пресслужби МВС Артем Шевченко написав у своєму мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"Про смерть співробітниці посольства США в Україні. Час покаже, що сталося. Може бути злочином. Поліція Києва має оперативну інформацію про один підозрюваному і розшукує його. Але може бути і випадковість. Тіло було знайдено на залізниці в навушниках під час пробіжки підтюпцем. Нацполіція України розслідує", - написав Шевченко.

Зараз в лікувальному закладі і на місці події слідчі і представники інших профільних служб проводять першочергові слідчі дії, встановлюють свідків і очевидців, а також обставини, при яких співробітниця посольства отримала тілесні ушкодження.

Як повідомляли Українські Новини, Комітет Сенату (верхньої палати Конгресу) США з міжнародних відносин  схвалив кандидатуру відставного генерал-лейтенанта американської армії Кіта Дейтона на посаду посла в Україні.

На початку травня 2019 року  посол США в Україні Марі Йованович завершила роботу. А адвокат Президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані заявив, що  Йованович протидіяла політиці Трампа.

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