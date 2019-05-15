Колишній посол США в Україні Йованович протидіяла політиці Трампа, - Джуліані

Адвокат Президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані заявив, що посол США в Україні Марі Йованович протидіяла політиці Трампа.

Про це Джуліані заявив в інтерв'ю кореспонденту телеканалу "Інтер" у США Дмитру Анопченку, яке журналіст розмістив на своїй сторінці в Facebook.

"Так, частиною проблеми, яку створили для нас тут, в США, була посол, яку зараз усунули. І вона була частиною всіх цих зусиль проти Президента Трампа. Приблизно рік тому один з конгресменів розповів, що вона запевняє українських чиновників - мовляв, Президента Трампа чекає імпічмент", - сказав Джуліані.

Він оцінив дії Йованович як протидію політиці Трампа.

"І зараз прийшов час розслідувати дії демократів - а яким чином вони все це створили? І вона була, що називається, "на тому боці". Були випадки надання недостовірної інформації українській владі. Така протидія політиці президента Трампа!", - зазначив Джуліані.

Як повідомляли Українські Новини, на початку травня посольство США заявило, що Йованович у цьому місяці закінчує роботу в Україні. Посол була відкликана в США.

Раніше Луценко заявив, що отримав від посла США список "недоторканних".