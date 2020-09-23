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23 вересня 2020, середа, 14:38 7
Зовнішня політика 2020-09-23T15:45:02+03:00
Українські Новини
Дейтон, якого Трамп висунув на посаду посла США в Україні, отримав погодження Комітету Сенату

Дейтон, якого Трамп висунув на посаду посла США в Україні, отримав погодження Комітету Сенату

Надежда Комендантова
Дональд Трамп, Посол США в Україні, Кіт Дейтон
Кіт Дейтон. Фото: TWIPU.COM
Кіт Дейтон. Фото: TWIPU.COM

Кандидатуру відставного генерал-лейтенанта американської армії Кіта Дейтона,котрого в травні на цю посаду посла в Україні запропонував президент США Дональд Трамп, комітет Сенату (верхньої палати Конгресу) США з міжнародних відносин схвалив. 

Про це йдеться в повідомленні на сайті комітету, передають Українські Новини.

"Я радий, що сьогодні (22 вересня) комітет затвердив ще п'ятнадцять кандидатів. Мені особливо приємно відправляти кандидатури послів в Японії і України на схвалення Сенату. Ці посади грають істотну роль у зовнішній політиці США, і я сподіваюся, що містер Вайнштейн і містер Дейтон будуть незабаром підтверджені", - сказав голова комітету, сенатор Джим Ріш.

71-річний Дейтон - генерал-лейтенант у відставці, який прослужив у Збройних силах більше ніж 40 років.

Серед іншого, він працював військовим аташе в посольстві США в Росії.

У 2005-2010 роках був координатором США з питань безпеки в ізраїльсько-палестинському конфлікті.

З 2010 року він є директором Європейського центру з вивчення безпеки ім. Дж. Маршалла в Німеччині.

Як повідомляли Українськi Новини, на початку травня 2019 року  посол США в Україні Марі Йованович завершила роботу . А а двокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані заявив, що  Йованович протидіяла політиці Трампа .

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