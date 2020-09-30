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  • Співробітницю посольства США знайшли в Києві без свідомості. Жінка померла в лікарні
30 вересня 2020, середа, 17:52 7
Політика 2020-09-30T18:45:02+03:00
Українські Новини
Співробітницю посольства США знайшли в Києві без свідомості. Жінка померла в лікарні

Співробітницю посольства США знайшли в Києві без свідомості. Жінка померла в лікарні

Кира Молчанова
Посольство США, Обморок, Лікарні Києва
Посольство США в Києві. Фото: joinfo.ua
Посольство США в Києві. Фото: joinfo.ua

Поліція Києва встановлює обставини смерті співробітниці посольства США, яка з травмою голови було знайдено в парку столиці.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби поліції Києва, передають Українські Новини.

В середу на спецлінію "102" надійшла інформація про виявлення жінки з травмою голови в лісопарковій зоні поблизу залізничних колій на вул. Толбухіна в Шевченківському районі столиці.

За викликом негайно виїхали наряди поліції, слідчо-оперативні групи Головного та територіального управлінь поліції та представники інших профільних служб.

Жінку в несвідомому стані госпіталізували до лікувального закладу, де вона згодом померла.

При огляді речей потерпілої було виявлено посвідчення співробітниці посольства США на її ім'я.

На цю мить у лікувальному закладі та на місці події слідчі та представники інших профільних служб проводять першочергові слідчі дії, встановлюють свідків і очевидців, а також обставини, при яких жінка отримала тілесні пошкодження.

У результаті проведення невідкладних першочергових слідчих дій правоохоронці встановили, що до побиття жінки може бути причетна людина, якому на вигляд 30-40 років, зріст 190-200 см, одягнений у чорні шорти, темно-сині кросівки та футболку, з темним волоссям (з боків коротко підстрижені).

Зібрані відомості по даному факту зареєстровані у Шевченківському управлінні столичної поліції.

Проводиться перевірка, за результатами якої цієї події буде надана відповідна правова кваліфікація.

Як повідомляли Українські Новини, Комітет Сенату (верхньої палати Конгресу) США з міжнародних відносин схвалив кандидатуру відставного генерал-лейтенанта американської армії Кіта Дейтона на посаду посла в Україні.

На початку травня 2019 року посол США в Україні Марі Йованович завершила роботу. А адвокат Президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані заявив, що Йованович протидіяла політиці Трампа.

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