Йованович терміново відбула до Вашингтона і завершує свою роботу в Україні, - ЗМІ

Надзвичайний і повноважний посол США Марі Йованович 20 травня завершує роботу в Україні, повідомляє "Дзеркало тижня" з посиланням на джерела.

За інформацією видання, Марі Йованович терміново відбула до Вашингтона для консультацій. Найближчої суботи, 11 травня, посол має прилетіти до України. І 20 травня, про що повідомили сьогодні всім дипломатам посольства, Йованович повернеться до Вашингтона. До призначення нового голови дипломатичної місії в Україні його обов'язки виконуватиме тимчасовий повірений, визначення кандидатури якого ще не відбулося.

В 2016 році Марі Йованович змінили Джеффрі Паєтта на посаді посла США в Україні. У липні Сенат США затвердив кандидатуру, а 23 серпня Йованович прибула до Києва.

До цього вона працювала помічником держсекретаря і відповідала за двосторонні відносини з країнами Скандинавії, Балтії та Центральної Європи. Також вона обіймала посаду посла у Вірменії (2008-2011) та Киргизстані (2005-2008), працювала у посольствах в Москві, Лондоні, Оттаві, Могадішо і Києві.

Як повідомляли Українські Новини, Луценко заявив, що отримав від посла США список "недоторканних". ГПУ відмовилася надати список "недоторканних" від посла США.

Держдеп США назвав неправдивою заява Луценка про "списку недоторканних", а посольство США в Україні спростувало заяву генпрокурора Луценка про список "недоторканних".

Пізніше Луценко зізнався, що у нього немає "списку недоторканних" від Йованович.