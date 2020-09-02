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02 вересня 2020, середа, 17:40 8
Силові структури 2020-09-02T18:08:08+03:00
Українські Новини
Ще одна справа проти Лероса: нардеп незаконно звів над своєю квартирою ще один поверх

Ще одна справа проти Лероса: нардеп незаконно звів над своєю квартирою ще один поверх

Елена Новикова
Кримінальна справа, Розслідування, Гео Лерос

Виключений з фракції "Слуги народу" депутат Гео Лерос виявився фігурантом ще одного кримінального провадження. Про це він сам сказав у коментарі журналістам.

"Я з інтернету дізнався, що відкрили ще одну кримінальну справу. Тобто вже 2 (кримінальні справи, — ред). Адвокати займаються", — сказав депутат Лерос журналістам.

З його слів, справи проти нього відкривають "по дзвінку з Офісу президента". Перша справа, з слів Лероса, пов'язана з податками, а друге — "якась побутова". Інших подробиць депутат не повідомив.

 

Джерело Українських Новин в поліції повідомило, що цією "побутовою" справою виявилося кримінальне провадження з самоуправства і підробки документів у зв'язку з надбудовою ще одного поверху в будинку в Лабораторному провулку на Печерську, де проживає Гео Лерос. Номер розслідування — №12020105060000307 від 12.08.2020 р.

Провадження почала поліція за заявою громадської організації, яка після успішного демонтажу скандальної надбудови на даху будинку на Майдані, продовжила виявляти незаконні споруди в Києві.

При огляді надбудови за адресою провулок Лабораторний, 4 з'ясувалося, що весь дев'ятий і надбудований десятий поверх займає народний депутат Гео Лерос. У цьому будинку він володів квартирою в 33 м2, яка перетворилася в житло площею в 336 м2.

на 2015 рікБудинок, в якому проживає Гео Лерос до реконструкції. Фото 2015 року

Дом, где проживает Гео Лерос, после реконструкцииБудинок, де проживає Гео Лерос, після реконструкції

Дом, в котором живет Гео Лерос, после незаконной надстройкиБудинок, в якому живе Гео Лерос, після незаконної надбудови

Квартира саме такої площі відображена в його електронній декларації.

У реєстрах Державної архітектурно-будівельної інспекції дозвіл на будівництво такого об'єкта відсутня. З слів джерела в поліції частина сусідів уже підтвердили, що згоди над надбудову ще одного поверху вони не давали, і підтвердили що ці підписи Гео Лерос намагався зібрати особисто.

За законодавством така згода всіх мешканців разом з ще цілим пакетом документів — обов'язкова умова подібної реконструкції.

Як повідомлялося перед скандальним виключенням з фракції на нардепа Гео Лероса завели кримінальну справу про несплату податків.

Згідно з даними опублікованої декларації, майновий стан Лероса тільки в готівці і криптовалюті можна оцінити приблизно в 41 млн гривень.

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