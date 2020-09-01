"Слуга народу" виключила Лероса з фракції

Фракція "Слуга народу" у Верховній Раді виключила депутата Гео Лероса з членів фракції після того, як раніше у вівторок після виступу Лероса з трибуни парламенту депутати "Слуги народу" почали збір підписів за його виключення з фракції. Про це йдеться в повідомленні фракції в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини. "Повідомляємо, що за результатами збору підписів більшістю голосів народних депутатів прийнято рішення про виключення Лероса Гео Багратовича з числа членів фракції політичної партії "Слуга народу" у Верховній Раді України", - йдеться в ньому. Інших подробиць в повідомленні немає. У виступі з трибуни парламенту Лерос заявив, що президент Володимир Зеленський здав країну в оренду олігархам і порушив свої передвиборчі обіцянки, а керівник Офісу президента Андрій Єрмак зловживає владою і працює на спецслужби Росії. Як повідомляли Українськi Новини, Зеленський назвав деяких "слуг народу" мікробами. Раніше Гео Лерос звинуватив брата глави Офісу Президента в "торгівлі" держпосади і опублікував відео з ним. Також Гео Леросу нещодавно підпалили авто.