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01 вересня 2020, вівторок, 19:20 5
Верховна Рада і партії 2020-09-01T19:45:02+03:00
Українські Новини
"Слуга народу" виключила Лероса з фракції

"Слуга народу" виключила Лероса з фракції

Александр Савич
Слуга народу, Гео Лерос, виключення з фракції
Гео Лерос. Фото: Facebook/Geo Leros
Гео Лерос. Фото: Facebook/Geo Leros

Фракція "Слуга народу" у Верховній Раді виключила депутата Гео Лероса з членів фракції після того, як раніше у вівторок після виступу Лероса з трибуни парламенту депутати "Слуги народу" почали збір підписів за його виключення з фракції.

Про це йдеться в повідомленні фракції в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Повідомляємо, що за результатами збору підписів більшістю голосів народних депутатів прийнято рішення про виключення Лероса Гео Багратовича з числа членів фракції політичної партії "Слуга народу" у Верховній Раді України", - йдеться в ньому.

Інших подробиць в повідомленні немає.

У виступі з трибуни парламенту Лерос заявив, що президент Володимир Зеленський здав країну в оренду олігархам і порушив свої передвиборчі обіцянки, а керівник Офісу президента Андрій Єрмак зловживає владою і працює на спецслужби Росії.

Як повідомляли Українськi Новини, Зеленський назвав деяких "слуг народу" мікробами

Раніше Гео Лерос звинуватив брата глави Офісу Президента в "торгівлі" держпосади і опублікував відео з ним.

Також  Гео Леросу нещодавно підпалили авто.

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