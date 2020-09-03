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  • У Луганській області внаслідок пожежі загинула людина, ще двоє зазнали опіки
03 вересня 2020, четвер, 11:02 9
Події 2020-09-03T13:30:04+03:00
Українські Новини
У Луганській області внаслідок пожежі загинула людина, ще двоє зазнали опіки

У Луганській області внаслідок пожежі загинула людина, ще двоє зазнали опіки

Елена Новикова
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Внаслідок пожежі в Луганській області 1 людина загинула і 2 госпіталізовано з опіками. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), передають Українські Новини.

Зазначається, що 2 вересня в результаті надзвичайної пожежної небезпеки на території області було зафіксовано 24 загоряння сухої трави на площі близько 1 200 га.

"Станом на 10:20 3 вересня з 6 осередків пожеж сухої трави та лісових насаджень, на яких проводилося гасіння, ліквідовано - 2 вогнища (поблизу с. Бараниківка Кремінського району та в Трьохізбенського лісництві). Триває гасіння 4 вогнища, з яких локалізовано 2 вогнища в Станично-Луганському районі (поблизу с. Геївка і між с. Болотене і смт Станиця Луганська)", - йдеться в повідомленні.

З метою надання допомоги в гасінні лісових пожеж на території Луганської області від ДСНС додатково залучено 135 чол. і 27 од. техніки з Донецької, Дніпропетровської, Полтавської областей.

Координацію робіт з гасіння пожеж здійснює оперативна група Головного управління ДСНС України в Луганській області в тісній взаємодії з командуванням Операцій об'єднаних сил.

 

Як повідомляли Українськi Новини, Володимир Зеленський зібрав нараду з представниками Державної служби з надзвичайних ситуацій і силовиками щодо пожеж, які виникли в Харківській і Луганській областях. 

Крім того, внаслідок  лісової пожежі в Харківській області знищено 22 житлових будинки, відселені 33 людини.

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