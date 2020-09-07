Пожежу в Луганській області між селами Трьохізбенка і Старий Айдар загасили

Рятувальники ліквідували пожежу поблизу населених пунктів Трьохізбенка і Старий Айдар Луганської області. Про це йдеться в повідомленні на сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини. "Ліквідовано пожежу в екосистемах поблизу населених пунктів Трьохізбенка, с. Старий Айдар", - сказано в ньому. Згідно з повідомленням, 4 вересня пожежники локалізували пожежі 3 ділянок сухої трави і лісових насаджень в Новоайдарському районі (села Лобачеве, Лопаскине і селище міського типу Трьохізбенка), які виникли 2 вересня. О 19:10 7 вересня, працівники служби ліквідували пожежу сухої трави та лісового масиву між селами Старий Айдар і Лобачеве, яка виникла 4 вересня. Як повідомляли Українськi Новини, президент Володимир Зеленський зібрав нараду з пожеж, які виникли сьогодні в Харківській і Луганській областях, з представниками Державної служби з надзвичайних ситуацій і силовиками . Також через пожежу в Харківській області 33 людини відселені і 22 будинки знищено вогнем . У Луганській області внаслідок пожежі загинула людина, ще двоє зазнали опіків.