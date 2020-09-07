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  • Пожежу в Луганській області між селами Трьохізбенка і Старий Айдар загасили
07 вересня 2020, понеділок, 22:46 7
Події 2020-09-08T01:00:02+03:00
Українські Новини
Пожежу в Луганській області між селами Трьохізбенка і Старий Айдар загасили

Пожежу в Луганській області між селами Трьохізбенка і Старий Айдар загасили

Кира Молчанова
пожежа, Ліквідація пожежі, пожежа в Луганській області
Пожежа в Луганській області. Фото: ДСНС
Пожежа в Луганській області. Фото: ДСНС

Рятувальники ліквідували пожежу поблизу населених пунктів Трьохізбенка і Старий Айдар Луганської області.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Ліквідовано пожежу в екосистемах поблизу населених пунктів Трьохізбенка, с. Старий Айдар", - сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, 4 вересня пожежники локалізували пожежі 3 ділянок сухої трави і лісових насаджень в Новоайдарському районі (села Лобачеве, Лопаскине і селище міського типу Трьохізбенка), які виникли 2 вересня.

О 19:10 7 вересня, працівники служби ліквідували пожежу сухої трави та лісового масиву між селами Старий Айдар і Лобачеве, яка виникла 4 вересня.

Як повідомляли Українськi Новини, президент Володимир Зеленський зібрав нараду з пожеж, які виникли сьогодні в Харківській і Луганській областях,  з представниками Державної служби з надзвичайних ситуацій і силовиками .

Також через пожежу в Харківській області  33 людини відселені і 22 будинки знищено вогнем .

У Луганській області внаслідок пожежі  загинула людина, ще двоє зазнали опіків.

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