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28 вересня 2020, понеділок, 10:32 7
Події 2020-09-28T12:45:04+03:00
Українські Новини
У Луганській області другий день гасять лісову пожежу

У Луганській області другий день гасять лісову пожежу

Елена Новикова
пожежа, Луганська область, ДСНС України, Лісова пожежа
Лісова пожежа в Луганській області. Фото: ДСНС
Лісова пожежа в Луганській області. Фото: ДСНС

Тоді як двоє людей загинули в пожежі житлового будинку в Харкові, 27 вересня в ДСНС надійшла інформація, що біля села Нижньотепле Станично-Луганського району сталося загоряння лісового масиву. Про це йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС.

Так, повідомляється, що площа загоряння становить близько 20 га. О 22:05 пожежу локалізували.

Станом на ранок 28 вересня відкритого вогню не спостерігається, здійснюється гасіння окремих осередків тління чагарників та лісової підстилки.

До гасіння залучено 101 людина та 38 одиниць техніки, з них від ДСНС 33 людини особового складу і 10 одиниць техніки. На місці також працює оперативна група ГУ ДСНС України в Луганській області.

Як повідомляли Українські Новини, 2 вересня в результаті надзвичайної пожежної небезпеки на території Луганської області було зафіксовано 24 загоряння сухої трави на площі близько 1 200 га.

Також Луганській області в результаті пожежі загинула людина, ще двоє зазнали опіків.

Крім того, 7 вересня пожежу загасили.

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