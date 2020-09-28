У Луганській області другий день гасять лісову пожежу

Так, повідомляється, що площа загоряння становить близько 20 га. О 22:05 пожежу локалізували.

Станом на ранок 28 вересня відкритого вогню не спостерігається, здійснюється гасіння окремих осередків тління чагарників та лісової підстилки.

До гасіння залучено 101 людина та 38 одиниць техніки, з них від ДСНС 33 людини особового складу і 10 одиниць техніки. На місці також працює оперативна група ГУ ДСНС України в Луганській області.

Як повідомляли Українські Новини, 2 вересня в результаті надзвичайної пожежної небезпеки на території Луганської області було зафіксовано 24 загоряння сухої трави на площі близько 1 200 га.

Також Луганській області в результаті пожежі загинула людина, ще двоє зазнали опіків.

Крім того, 7 вересня пожежу загасили.

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