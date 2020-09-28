У Луганській області другий день гасять лісову пожежу

Тоді як двоє людей загинули в пожежі житлового будинку в Харкові, 27 вересня в ДСНС надійшла інформація, що біля села Нижньотепле Станично-Луганського району сталося загоряння лісового масиву. Про це йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС. Так, повідомляється, що площа загоряння становить близько 20 га. О 22:05 пожежу локалізували. Станом на ранок 28 вересня відкритого вогню не спостерігається, здійснюється гасіння окремих осередків тління чагарників та лісової підстилки. До гасіння залучено 101 людина та 38 одиниць техніки, з них від ДСНС 33 людини особового складу і 10 одиниць техніки. На місці також працює оперативна група ГУ ДСНС України в Луганській області. Як повідомляли Українські Новини, 2 вересня в результаті надзвичайної пожежної небезпеки на території Луганської області було зафіксовано 24 загоряння сухої трави на площі близько 1 200 га. Також Луганській області в результаті пожежі загинула людина, ще двоє зазнали опіків. Крім того, 7 вересня пожежу загасили.