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30 вересня 2020, середа, 09:12 11
Європа 2020-09-30T11:00:03+03:00
Українські Новини
Надзвичайний стан можуть оголосити в Чехії через COVID-19

Надзвичайний стан можуть оголосити в Чехії через COVID-19

Константин Долгий
Чехія, Європа, надзвичайна ситуація, Коронавірус, коронавірус в Європі, Коронавірус в Чехії, Пандемія коронавірусу
Чехія. Фото: radio.cz
Чехія. Фото: radio.cz

В Чехії, де оголосили про початок другої хвилі коронавірусу в країні, можуть ввести з 5 жовтня режим надзвичайного стану. Як пишуть Novinky, відповідну заяву зробив міністр охорони здоров'я Роман Примула.

За словами міністра, що склалася зараз ситуація з поширенням коронавірусу нового типу в Чехії вимагає кардинального рішення, однак ряд обмежувальних заходів не можна оголосити, якщо в країні не буде введено надзвичайний стан.

У вівторок, 29 вересня, Примула мав намір звернутися до міністрів уряду і попросити їх оголосити в Чехії надзвичайний стан, який почне застосовуватися в наступний понеділок.

У разі введення надзвичайного стану обмеження будуть поширюватися на сфери освіти та дозвілля. Так, в регіонах, де спостерігається найбільш серйозна ситуація з поширенням коронавірусу, буде закрита частина середніх шкіл.

"Середні школи є одним з осередків захворювання, з якого продовжує поширюватися COVID-19. Мета полягає в тому, щоб зменшити кількість скупчень дітей", - сказав Примула.

Міністр також додав, що влада поки не розглядають введення обмеження на поїздки, проте сусідні країни, найімовірніше, візьмуть подібні заходи.

Згідно з даними сервісу Worldometer, з початку пандемії коронавірусу в Чехії було підтверджено 67 843 випадків зараження. В результаті захворювання COVID-19 загинули 636 осіб.

Як повідомляли Українські Новини, на тлі зростання кількості хворих в країні, міністр охорони здоров'я Чеської Республіки Адам Войтех заявив про відхід із займаного поста.

Тим часом у Великобританії ввели штрафи для тих людей, які з діагнозом COVID-19 відмовляються від самоізоляції.

Крім того, в Греції заявили про першу жертву COVID-19 серед мігрантів. Зазначається, що в таборах на території Греції проживає близько 100 тис. мігрантів.

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