Из-за проблем с дыханием госпитализирован король Норвегии Харальд V

В то время глава Минздрава Чехии подал в отставку из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в стране, в Норвегии с затрудненным дыханием в больницу доставили короля Харальда V. Как передают Українські Новини, об этом пишет Life in Norway.

Сообщается, что инцидент с монархом произошел в пятницу, 25 сентября. Рано утром 83-летний Харальд V был госпитализирован и доставлен в одну из клиник Осло.

На данный момент нет какой-либо информации о состоянии короля, однако представители монарха сразу же заявили, что COVID-19 не является причиной возникших проблем.

Отмечается, что госпитализация короля означает, что наследный принц Хокон в короткие сроки примет на себя обязанности главы государственного совета.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Норвегии запретили остановку круизных лайнеров, на борту которых находится более сотни пассажиров, после вспышки COVID-19 на борту лайнера MS Roald Amundsen.

Также сообщалось, что ученые из Европы с помощью компьютерного моделирования спрогнозировали развитие второй волны коронавируса в европейских странах.

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