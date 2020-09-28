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28 вересня 2020, понеділок, 11:49 8
Європа 2020-09-28T12:30:02+03:00
Українські Новини
Великобританія ввела штрафи за відмову від самоізоляції

Великобританія ввела штрафи за відмову від самоізоляції

Константин Долгий
Великобританія, Пандемія, коронавірус у світі
Великобританія.Фото: pixabay
Великобританія.Фото: pixabay

Водночас як у столиці Греції посилили карантинні обмеження, у Великобританії ввели штрафи для тих людей, які з діагнозом COVID-19 відмовляються від самоізоляції.

Як передають Українські Новини, про це пише BBC News.

У понеділок, 28 вересня, у Великобританії набирає чинності нове правило, в рамках якого будь-яка людина з діагнозом COVID-19 повинен негайно самоізолюватися.

Повідомляється, що за порушення цього правила загрожує штраф. Перший раз доведеться заплатити тисячу фунтів, а за повторне порушення - 10 тисяч фунтів.

Зазначається, що це також стосується і тих людей, у яких не підтверджений COVID-19, проте був близький контакт із зараженою людиною.

Влада висловила надію, що в Шотландії, Уельсі та Північній Ірландії будуть введені аналогічні покарання, проте місцеві депутати стурбовані тим, що подібні правила можуть викликати протести з боку суспільства.

Як повідомляли Українські Новини, раніше уряд Данії заявив про посилення карантинних обмежень через стрімке зростання випадків зараження на коронавірус у країні.

Також повідомлялося, що глава МОЗ Чехії подав у відставку після різкого погіршення ситуації з поширенням коронавірусу.

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