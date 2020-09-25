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25 вересня 2020, пʼятниця, 22:26 5
Європа 2020-09-25T23:30:02+03:00
Українські Новини
Короля Норвегії Харальда V госпіталізували через проблеми з диханням

Короля Норвегії Харальда V госпіталізували через проблеми з диханням

Константин Долгий
Король, Норвегія, Госпіталізація
Норвегія. Фото: depositphotos.com
Норвегія. Фото: depositphotos.com

У Норвегії з утрудненим диханням в лікарню доставили короля Харальда V, після того як глава МОЗ Чехії подав у відставку через погіршення ситуації з коронавірусом у країні. Як передають Українські Новини, про це пише Life in Norway.

Повідомляється, що інцидент з монархом стався в п'ятницю, 25 вересня. Рано вранці 83-річний Харальд V був госпіталізований і доставлений в одну з клінік Осло.

Наразі немає інформації про стан короля, однак представники монарха одразу ж заявили, що COVID-19 не є причиною виниклих проблем.

Зазначається, що госпіталізація короля означає, що наслідний принц Хокон в короткі терміни прийме на себе обов'язки глави Національної ради.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в Норвегії заборонили зупинку круїзних лайнерів, на борту яких перебуває понад сотні пасажирів, після спалаху COVID-19 на борту лайнера MS Roald Amundsen.

Також повідомлялося, що вчені з Європи за допомогою комп'ютерного моделювання спрогнозували розвиток другої хвилі коронавірусу в європейських країнах.

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