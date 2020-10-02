Якої погоди чекати українцям в жовтні. Прогноз синоптиків на місяць

Після теплого вересня з дощами в кінці місяця, в жовтні за довгостроковим прогнозом погоди середньомісячна температура становитиме від +7 до +12 градусів. Про це йдеться в повідомленні Укргідрометцентру, передають Українські Новини. Так, в Укргідрометцентрі зазначили, що в горах середньомісячна температура становитиме 6-7 градусів тепла. "Середня місячна температура передбачається 7-12 градусів тепла (в горах 6-7 градусів тепла), що близько до середніх багаторічних значень", - йдеться в повідомленні. Місячна кількість опадів очікується 30-65 мм, в Карпатах до 75-100 мм, що в межах середніх багаторічних значень. Як повідомляли Українські Новини, 1-2 жовтня в східних і північно-східних областях пориви вітру 15-20 м\/с (I рівень небезпеки, жовтий). Крім того, синоптики прогнозують морози в жовтні і сніг з "бабиним літом" в листопаді. Тим часом Левам, Терезам, Скорпіонам і Козерогам жовтня обіцяє удачу в усіх сферах життя. Також через високу швидкість підвищення температури в світі експерти прогнозують зникнення до половини рослин до 2050 року