Якої погоди чекати українцям в жовтні. Прогноз синоптиків на місяць

Після теплого вересня з дощами в кінці місяця , в жовтні за довгостроковим прогнозом погоди середньомісячна температура становитиме від +7 до +12 градусів. Про це йдеться в повідомленні Укргідрометцентру, передають Українські Новини.

Так, в Укргідрометцентрі зазначили, що в горах середньомісячна температура становитиме 6-7 градусів тепла.

"Середня місячна температура передбачається 7-12 градусів тепла (в горах 6-7 градусів тепла), що близько до середніх багаторічних значень", - йдеться в повідомленні.

Місячна кількість опадів очікується 30-65 мм, в Карпатах до 75-100 мм, що в межах середніх багаторічних значень.

Як повідомляли Українські Новини, 1-2 жовтня в східних і північно-східних областях пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий).

Крім того, синоптики прогнозують морози в жовтні і сніг з "бабиним літом" в листопаді.

Тим часом Левам, Терезам, Скорпіонам і Козерогам жовтня обіцяє удачу в усіх сферах життя.

Також через високу швидкість підвищення температури в світі експерти прогнозують зникнення до половини рослин до 2050 року

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