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30 вересня 2020, середа, 08:30 7
Суспільство 2020-09-30T09:30:03+03:00
Українські Новини
Сильні дощі і штормовий вітер атакують Україну. Синоптики попередили про небезпечну погоди

Сильні дощі і штормовий вітер атакують Україну. Синоптики попередили про небезпечну погоди

Анна Рудык
Погода, Непогода, Прогноз погоди, погода в Україні, погода в Києві, погода в Карпатах, Штормовий вітер
Вітер. Фото: Gismeteo
Вітер. Фото: Gismeteo

У середу, 30 вересня, і в перші дні жовтня в Україні місцями очікуються сильні дощі, а також штормові пориви вітру. Про це йдеться в повідомленні Укргідрометцентру, передають Українські Новини.

Так, повідомляється, що 30 вересня та 1 жовтня в Карпатах та Прикарпатті очікуються сильні дощі II рівня небезпеки.

"30 вересня та 1 жовтня в Карпатах і Прикарпатті сильні дощі (II рівень небезпеки, помаранчевий). 30 вересня о західних, центральних, Київській, Херсонській, Запорізькій областях значні дощі, в південній частині місцями грози", - йдеться в повідомленні.

Також 30 вересня в Україні, крім заходу та південного заходу, 1-2 жовтня в східних і північно-східних областях пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий).

Карта Укргідрометцентру на 30 вересняКарта Укргідрометцентру на 30 вересня

Як повідомляли Українські Новини, 30 вересня, за прогнозом синоптиків в Києві хмарно, дощ, вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі + 11 ... + 13 градусів, вдень + 14 ... + 16 градусів.

Крім того, Україну накрив антициклон – вдень в країні все ще літня погода, попри холодні ночі та тумани вранці. Однак вже зовсім скоро прийде метеорологічна осінь з морозами.

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