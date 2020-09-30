Депутат "Слуги народу" вимагає замінити членів Нацради з ТБ, у яких закінчилися повноваження ще рік тому

Про це він заявив 28 вересня під час погоджувальної ради.

Брагар зазначив, що повноваження чинних членів наглядової ради за парламентською квотою закінчилися ще в липні 2019 року.

"Відповідно ми повинні делегувати нових представників до Нацради з питань телебачення і радіомовлення. Ці представники, які зараз продовжують свої повноваження понаднормово, брали участь в голосуванні про винесення досить сумнівних рішень при розгляді окремих питань на засіданнях Нацради з питань телебачення і радіомовлення", - заявив депутат.

Брагар закликає комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики провести відбір певних кандидатів і надалі затвердити їх для того, щоб Верховна Рада нинішнього скликання мала своїх представників у Нацраді.

Як повідомляли Українські Новини, у квітні 2020 року роботу Нацради отримала негативну оцінку, як Президента, так і профільного парламентського комітету.

4 квітня Зеленський звільнив всіх 4 членів Нацради за своєю квотою через незадовільну оцінкк діяльності за результатами розгляду звіту, але потім двох з них призначив знову.

8 квітня комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував парламенту визнати роботу Національної ради з питань телебачення і радіомовлення незадовільною, Рада так і не розглянула звіт.

Президент і Рада призначають до Нацради з 4 людини.

Раніше повідомлялося про те, що в законопроєкті "Про медіа" також пропонується передати Національній раді з питань телебачення і радіомовлення контроль над усіма медіа, включаючи онлайн-медіа і платформи загального доступу до інформації, а також право вимагати в суді блокування онлайн-медіа.

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