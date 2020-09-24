Депутаты из "Слуги народа" предлагают установить оклад главе Нацсовета по телевидению 80,1 тыс. гривен

Депутат Никита Потураев (фракция "Слуга народа") и заместитель председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Евгения Кравчукпредлагают Верховной Раде установить должностной оклад председателя Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания в размере 40 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (80,08 тыс. гривен).

Соответствующий законопроект № 4107 был зарегистрирован в парламенте 17 сентября, передают Українськi Новини.

Согласно пояснительной записке, депутаты предлагают усовершенствовать оплату труда членов Национального совета и работников аппарата, которая будет обеспечивать достаточные материальные условия для надлежащего выполнения ими служебных обязанностей, стимулировать достижение высоких результатов в служебной деятельности, обеспечивать отбор в Национальный совет высококвалифицированных кадров и гарантировать принцип независимости Национального совета в своей деятельности.

Депутаты предлагают парламенту установить должностные оклады членов Национального совета в соответствии с размером прожиточного минимума для трудоспособных лиц (1 прожиточный минимум для трудоспособных лиц (сейчас – 2 102 гривны)), установленного на 1 января календарного года: для председателя Национального совета - 40 (80,08 тыс. гривен), для первого заместителя председателя Национального совета - 37 (77,8 тыс. гривен), для заместителя председателя Национального совета и ответственного секретаря Нацсовета - 35 (73,6 тыс. гривен), для члена Нацсовета - 33 (69,4 тыс. гривен).

Депутаты предлагают парламенту установить членам Национального совета надбавки, доплаты, премии и другие выплаты в пределах соответствующих бюджетных назначений в порядке и размерах, определенных Кабинетом Министров Украины и по решению Национального совета, при этом размер месячной премии председателя, первого заместителя председателя, заместителя председателя, ответственного секретаря, члена Национального совета не может превышать 30 процентов его должностного оклада.

Кроме того, членам Национального совета предлагается установить ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней с выплатой материальной помощи на оздоровление в размере среднемесячной заработной платы.

Согласно декларации за 2019 год занимавшей тогда должность первого зампредседателя Нацсовета Ольги Герасимюк, в 2019 году она получила 370,423 тыс. гривен зарплаты, таким образом ее среднемесячная зарплата составила 30,9 тыс. гривен, что в 2,5 раза меньше предложенного в законопроекте уровня оклада первого зампредседателя (без учета премий и прочих доплат).

Депутаты также предлагают установить, что организацию работы председателя и членов Национального совета обеспечивает патронажная служба, в состав которой входят: помощники-консультанты членов Национального совета (по одному представителю), помощник и референт председателя Национального совета, кроме того, председатель Нацсовета имеет право назначить советника на общественных началах.

Должностной оклад помощников-консультантов членов Национального совета, помощника и референта председателя Национального совета устанавливается в размере ⅓ от размера оклада председателя Нацсовета, установление премий и других выплат работникам патронажной службы осуществляется в порядке и размерах, определенных Кабинетом Министров Украины.

Как сообщали Українськi Новини, с инициативой повысить размер прожиточных минимумов (158,85 тыс. гривен) выступали 8 депутатов от партии "Слуга народа".

В законопроекте о медиа также предлагается передать Национальному совету по телевидению и радиовещанию контроль над всеми медиа, включая онлайн-медиа и платформы общего доступа к информации, а также право требовать в суде блокирования онлайн-медиа.

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