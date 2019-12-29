подписаться на рассылку
23.9 25
26.5 27.9
˟
29 декабря 2019, воскресенье, 16:05 239
СМИ 2019-12-29T16:08:40+02:00
Українські Новини
"Слуги народа" хотят передать Нацсовету по телевидению регулирование всех СМИ

"Слуги народа" хотят передать Нацсовету по телевидению регулирование всех СМИ

Ярина Вацяк
Рада, Депутаты, Нацсовет по телевидению, СМИ
Телевизор. Фото: pixabay
Телевизор. Фото: pixabay

11 депутатов Верховной Рады из фракции "Слуги Народа" предлагают парламенту передать Национальному совету по телевидению и радиовещанию контроль над всеми медиа, включая онлайн-медиа и платформы общего доступа к информации.

Об этом говорится в законопроекте "О медиа", который зарегистрирован в парламенте 27 декабря под №2693.

Законопроект предусматривает, что Нацсовет осуществляет государственное регулирование, надзор и контроль в сфере медиа.

В то же время, к субъектам медиа относятся аудиовизуальные медиа, печатные медиа, онлайн-медиа, провайдеры аудиовизуальных сервисов (например, IPTV), а также провайдеры платформ общего доступа к информации (к которым можно отнести Youtube).

Нынешнее законодательство предусматривает, что Нацрада регулирует только телерадиовещательные медиа.

Нацраде предлагают предоставить право требовать от печатных и онлайн-медиа устранять нарушения, накладывать на них штрафы, а также через суд требовать лишить СМИ лицензии на вещания и блокировать медийные сайты.

При этом, она может обращаться в суд даже если не получается установить собственника медиа и таким образом решение может приниматься в отсутствие собственника.

Медиа в свою очередь, в ответ на блокирование может предоставить доказательства отсутствия или устранения нарушений, а Нацсовет должен рассмотреть обращение в течение 10 дней и, в случае отсутствия оснований для отказа, немедленно обратиться в суд для восстановления доступа и суд рассматривает это обращение по ускоренной процедуре.

Право требовать блокировку платформ общего доступа в законе не предусмотрено.

Также Нацсовет будет кроме лицензирования телерадиокомпаний проводить регистрацию СМИ.

Обязательная регистрация предусмотрена для телерадиокомпаний вещающих без использования радиочастнотного ресурса, печатных медиа, провайдеров аудиовизуальных сервисов.

Регистрация онлайн-медиа и платформ общего доступа в законопроекте предусмотрена, но не обязательна.

Интернет-блогеры отдельно в законопроекте не прописаны, но те из них, кто делает свои выпуски периодически под постоянным названием подходят под определение онлайн-медиа и нет нормы, которая исключала бы это трактование.

Авторы законопроекта – депутаты Рады Александр Ткаченко, Никита Потураев, Евгения Кравчук, Ирина Констанкевич, Александр Кабанов, Андрей Боблях, Елизавета Богуцкая, Татьяна Рябуха, Павел Сушко, Дмитрий Налетов и Татьяна Циба.

Как сообщали Українськi Новини, 11 депутатов Верховной Рады из фракции "Слуги Народа" предлагают законодательно закрепить требование к журналисту придерживаться Кодекса этики журналиста, который будет приниматься при участии Национального совета по телевидению и радиовещанию

Ранее министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский провел презентацию своих инициатив по новому медийному закону. НСЖУ выступил против таких инициатив, а Мониторинговая миссия Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека предостерегла власти от ограничений свободы слова в связи с законом о дезинформации.

Больше новостей о: Рада Депутаты Нацсовет по телевидению СМИ

Новости
Украинского журналиста Асеева освободили из плена в рамках обмена, - Томиленко 16:29
Обмен пленными. Скриншот видео ОП
Обмен пленными состоялся, домой вернулись 76 украинцев: онлайн-трансляция 16:11 Обновляется
"Слуги народа" хотят передать Нацсовету по телевидению регулирование всех СМИ 16:05
Украина рискует поставить свою систему правосудия в заложники России, - Transparency International об обмене пленными 15:44
"Слуги народа" хотят законодательно закрепить требование к журналистам придерживаться Кодекса этики 15:18
больше новостей
Идут сильные снегопады и похолодание до -11: прогноз погоды в Украине на субботу 21:00 Карта
Гривна обвалилась: курс валют на новогодние выходные 05:20 Инфографика
Италия разрешила своим гражданам выращивать марихуану дома для собственных нужд 20:39
Германия отказала Украине в поддержке против российской агрессии, - Пристайко 21:10
В Белоцерковской колонии погиб осужденный, врачей подозревают в халатности 20:37
больше новостей
Рейдеры Микитася через теневого нотариуса пытаются получить доступ к 1,9 млрд гривен на счетах "Киевметростроя", – журналист 17:34
Германия отказала Украине в поддержке против российской агрессии, - Пристайко 21:10
Идут сильные снегопады и похолодание до -11: прогноз погоды в Украине на субботу 21:00 Карта
К зарплате военным в конце года выплатят дополнительную помощь 22:20
Во многих украинских соках состав не совпадает с данными на этикетке: перечень 20:12
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok