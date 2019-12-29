"Слуги народа" хотят передать Нацсовету по телевидению регулирование всех СМИ

11 депутатов Верховной Рады из фракции "Слуги Народа" предлагают парламенту передать Национальному совету по телевидению и радиовещанию контроль над всеми медиа, включая онлайн-медиа и платформы общего доступа к информации.

Об этом говорится в законопроекте "О медиа", который зарегистрирован в парламенте 27 декабря под №2693.

Законопроект предусматривает, что Нацсовет осуществляет государственное регулирование, надзор и контроль в сфере медиа.

В то же время, к субъектам медиа относятся аудиовизуальные медиа, печатные медиа, онлайн-медиа, провайдеры аудиовизуальных сервисов (например, IPTV), а также провайдеры платформ общего доступа к информации (к которым можно отнести Youtube).

Нынешнее законодательство предусматривает, что Нацрада регулирует только телерадиовещательные медиа.

Нацраде предлагают предоставить право требовать от печатных и онлайн-медиа устранять нарушения, накладывать на них штрафы, а также через суд требовать лишить СМИ лицензии на вещания и блокировать медийные сайты.

При этом, она может обращаться в суд даже если не получается установить собственника медиа и таким образом решение может приниматься в отсутствие собственника.

Медиа в свою очередь, в ответ на блокирование может предоставить доказательства отсутствия или устранения нарушений, а Нацсовет должен рассмотреть обращение в течение 10 дней и, в случае отсутствия оснований для отказа, немедленно обратиться в суд для восстановления доступа и суд рассматривает это обращение по ускоренной процедуре.

Право требовать блокировку платформ общего доступа в законе не предусмотрено.

Также Нацсовет будет кроме лицензирования телерадиокомпаний проводить регистрацию СМИ.

Обязательная регистрация предусмотрена для телерадиокомпаний вещающих без использования радиочастнотного ресурса, печатных медиа, провайдеров аудиовизуальных сервисов.

Регистрация онлайн-медиа и платформ общего доступа в законопроекте предусмотрена, но не обязательна.

Интернет-блогеры отдельно в законопроекте не прописаны, но те из них, кто делает свои выпуски периодически под постоянным названием подходят под определение онлайн-медиа и нет нормы, которая исключала бы это трактование.

Авторы законопроекта – депутаты Рады Александр Ткаченко, Никита Потураев, Евгения Кравчук, Ирина Констанкевич, Александр Кабанов, Андрей Боблях, Елизавета Богуцкая, Татьяна Рябуха, Павел Сушко, Дмитрий Налетов и Татьяна Циба.

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