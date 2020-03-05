підписатися на розсилку
24.55 24.94
27.15 27.78
˟
  • Новини
  • Політика
  • ЗМІ
  • Зеленський звільнив двох членів Нацради з телебачення і перепризначив двох за своєю квотою
05 березня 2020, четвер, 11:54 27
ЗМІ 2020-03-05T11:55:58+02:00
Українські Новини
Зеленський звільнив двох членів Нацради з телебачення і перепризначив двох за своєю квотою

Зеленський звільнив двох членів Нацради з телебачення і перепризначив двох за своєю квотою

Валерия Драгомирова
Володимир Зеленський, Нацрада з питань телебачення і радіомовлення, Перепризначення
Володимир Зеленський. Фото: Богдан Бортаков
Володимир Зеленський. Фото: Богдан Бортаков

Президент Володимир Зеленський достроково припинив повноваження двох членів Національної ради з питань телебачення і радіомовлення і перепризначив двох за своєю квотою.

Про це йдеться в указах №63-68 від 4-5 березня, оприлюднених у четвер, передають Українські Новини.

Через незадовільну оцінку діяльності за результатами розгляду звіту Нацради Зеленський 4 березня звільнив всіх 4 членів, призначених за його квотою: Юрія Зіневича, Валентина Коваля, Сергія Костинського і Уляну Фещук.

У той же час 5 березня він перепризначив Зіневича і Коваля членами Нацради.

Згідно із законодавством, Зеленський повинен призначити нових 2 членів Нацради протягом місяця.

Як повідомляли Українські Новини, "Слуги народу" хочуть передати Нацраді з телебачення регулювання всіх ЗМІ.

Законопроект "Про медіа" передбачає, що Нацрада здійснює державне регулювання, нагляд та контроль у сфері медіа.

Раніше в Нацраді з телебачення повідомили, що мовні квоти на радіо і TV перевиконані. 100% українських пісень звучить в ефірі "Країна FM", 95% – "Радіо Промінь", 92% – "Радіо Культура", 45% – "Перець FM", 44% – "Русское радио Україна".

Більше новин про: Володимир Зеленський Нацрада з питань телебачення і радіомовлення Перепризначення

Зеленський звільнив двох членів Нацради з телебачення і перепризначив двох за своєю квотою
Зеленський прибув у Полтавську область
Новини
Криклій у лютому знову заробив менше, ніж його держсекретар 13:05 Документ
Дубілет не виключив, що може залишитися в новому складі Кабміну 12:57
Віктор Ляшко. Скриншт відео Кабмін
В Україні будуть забороняти масові заходи через коронавірус 12:50
Гривня злетіла: офіційний курс нацвалюти на 6 березня 12:42
В "Укравтодорі" роз'яснили основні пункти нових тендерних правил, - ЗМІ 12:25
більше новин
Міністром Кабміну став Немчінов: що про нього відомо 20:42
Міністра фінансів і главу митниці потрібно відправляти у відставку, - нардеп Холодов 20:34
Україна повинна захистити свій ринок від китайського імпорту сталі, - експерти 12:45
ЗМІ знайшли в ДАБК київських Бонні і Клайд: закоханих запідозрили у схемах, здирництві та корупції 13:25
Мітинги під будинком хворого на коронавірус в Чернівцях.Фото: promin.cv.ua
Сусіди хворого на коронавірус українця в Чернівцях під під'їздом вимагають ізолювати його дружину в лікарні 21:13
більше новин
"Дарниця" прискорила процес розробки препаратів завдяки SAP/OpenText 16:08
Ще шістьох осіб в Україні перевіряють на коронавірус 12:45
Мітинги під будинком хворого на коронавірус в Чернівцях.Фото: promin.cv.ua
Сусіди хворого на коронавірус українця в Чернівцях під під'їздом вимагають ізолювати його дружину в лікарні 21:13
Боротьба з підробними ліками: Дубілет пропонує застосувати спеціальний 2D-код 12:10
Міністром Кабміну став Немчінов: що про нього відомо 20:42
більше новин
Навесні в армію призовуть 16,5 тис. осіб: витратять 70 млн гривень
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok