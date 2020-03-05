Зеленський звільнив двох членів Нацради з телебачення і перепризначив двох за своєю квотою

Президент Володимир Зеленський достроково припинив повноваження двох членів Національної ради з питань телебачення і радіомовлення і перепризначив двох за своєю квотою.

Про це йдеться в указах №63-68 від 4-5 березня, оприлюднених у четвер, передають Українські Новини.



Через незадовільну оцінку діяльності за результатами розгляду звіту Нацради Зеленський 4 березня звільнив всіх 4 членів, призначених за його квотою: Юрія Зіневича, Валентина Коваля, Сергія Костинського і Уляну Фещук.



У той же час 5 березня він перепризначив Зіневича і Коваля членами Нацради.



Згідно із законодавством, Зеленський повинен призначити нових 2 членів Нацради протягом місяця.



Як повідомляли Українські Новини, "Слуги народу" хочуть передати Нацраді з телебачення регулювання всіх ЗМІ.

Законопроект "Про медіа" передбачає, що Нацрада здійснює державне регулювання, нагляд та контроль у сфері медіа.



Раніше в Нацраді з телебачення повідомили, що мовні квоти на радіо і TV перевиконані. 100% українських пісень звучить в ефірі "Країна FM", 95% – "Радіо Промінь", 92% – "Радіо Культура", 45% – "Перець FM", 44% – "Русское радио Україна".