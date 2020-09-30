До шести зросла кількість лікарень для пацієнтів з COVID-19 в Харкові

Водночас як в Україні зафіксували новий антирекорд по добовому приросту нових випадків зараження на коронавірус, у Харкові ще один медичний заклад стане приймати хворих з COVID-19.

Як передають Українські Новини, про це йдеться на сайті Харківської обласної державної адміністрації (ОДА).

За словами заступника глави Департаменту охорони здоров'я Харківської ОДА Геннадій Бондарчук, вже з 1 жовтня пацієнтів з COVID-19 братимуть лікарі 18-ї міської лікарні.

"Виділено 50 ліжок, до яких вже підведений кисень і створені умови для приймання пацієнтів, при необхідності кількість ліжок буде збільшуватися ", - сказав Бондарчук.

За його словами, зараз кожна лікарня, яка приймає пацієнтів з COVID-19 веде роботу зі збільшення кисневих точок і проведення нових кисневих трас до них.

Як повідомляли Українські Новини, 16 вересня в Харківській ОДА розповіли про збільшення кількості лікарень для хворих на коронавірус. Раніше пацієнтів з COVID-19 брала лише інфекційна лікарня № 22.

Також повідомлялося, що 28 вересня в Харківській області зафіксували новий рекорд по добовій смертності серед пацієнтів з COVID-19.

Крім того, спалах коронавірусу виявили в стінах Харківської психіатричної лікарні № 3.

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