У Харківській області за добу від COVID-19 померла рекордна кількість людей

У той час як за минулий день в Україні захворюваність на коронавірус нового типу зросла майже на третину, в Харківській області був зафіксований рекорд за кількістю смертей від респіраторного захворювання COVID-19.

Як передають Українські Новини, про це повідомили в Харківському обласному лабораторному центру.

За минулу добу від ускладнень, викликаних захворюванням COVID-19, померли 8 осіб, а всього від початку пандемії жертвами небезпечного захворювання стали 333 жителі Харківщини.

У центрі також додали, що в понеділок, 28 вересня, в Харківській області було підтверджено 428 нових випадків зараження на коронавірус. Таким чином, загальна кількість хворих досягла 18 135.

Лідерами за рівнем захворюваності залишається місто Харків (14 157 випадків), а також Харківський (976 випадків), Чугуївський (304 випадки), Дергачівський (287 випадків) і Зміївський (283 випадки) райони області.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в Харківській області збільшили кількість медичних установ, призначених для лікування пацієнтів з COVID-19.

Також повідомлялося, що спалах коронавірусу стався в одній з психіатричних лікарень Харкова.

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