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16 вересня 2020, середа, 17:49 4
Медицина 2020-09-16T19:00:02+03:00
Українські Новини
У Харкові збільшили кількість лікарень для прийому пацієнтів з COVID-19

У Харкові збільшили кількість лікарень для прийому пацієнтів з COVID-19

Константин Долгий
Харківська область, Харків, Коронавірус, коронавірус в Україні, Covid-19, Пандемія коронавірусу, коронавірус в Харківській області
Лікарня. Фото: pexels
Лікарня. Фото: pexels

В Харкові підписали новий маршрут для бригад швидкої допомоги, які транспортують людей з коронавірусом, до якого увійшли 5 лікарень, в той час, як в Черкаській області два медичних заклади перепрофілювали для лікування хворих з коронавірусною інфекцією COVID-19.

Про це сьогодні, 16 вересня, на своїй сторінці в Facebook написала ексрадник голови Харківської ОДА Наталія Попова, передають Українські Новини.

За її словами, маршрут пацієнта був схвалений і остаточно підписаний. Тепер, залежно від графіка і фонової патології, пацієнтів з коронавірусною інфекцією COVID-19 братимуть п'ять медичних установ.

"До цього дня всіх пацієнтів з COVID-19 везли виключно в інфекційну №22. Тепер прийматимуть Чорнобильська, також лікарні №22, №13, №17 та №25", - написала вона.

Вона підкреслила, що для включених в маршрут лікарень минулі півроку повинні були стати форою для того, щоб підготуватися до наступу осінньої хвилі поширення коронавірусу.

За останній місяць ситуація з коронавірусом в Харкові значно погіршилася. З початку серпня в області стали щодня діагностувати кілька сотень нових хворих з COVID-19.

Зараз, згідно з інформацією МОЗ, регіон займає друге місце в Україні за кількістю підтверджених випадків COVID-19 - 13 432.

Як повідомляли Українські Новини, ВООЗ спільно з ЄС закупили і передали Україні партію кисневих концентраторів, які використовуються при лікуванні хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19.

Також за минулу добу, 15 вересня, в Києві кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 збільшилася на 356 осіб до 18 070, померлих - на 8 до 291.

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