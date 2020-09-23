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23 вересня 2020, середа, 16:54 6
Суспільство 2020-09-23T17:43:44+03:00
Українські Новини
Спалах COVID-19 виявили в стінах психіатричної лікарні в Харкові

Спалах COVID-19 виявили в стінах психіатричної лікарні в Харкові

Константин Долгий
Харківська область, Харків, Спалах, Спалах коронавірусу, Пандемія коронавірусу, Коронавірус у Харківській області
Лікарня. Фото: Укрфото
Лікарня. Фото: Укрфото

В одній з психіатричних лікарень Харкова виявили спалах коронавірусу серед лікарів і хворих у той час, як в місті збільшили кількість медустанов, здатних приймати пацієнтів з COVID-19.

Як передають Українські Новини, про це в середу, 23 вересня, повідомляє Об'єктив.

Як розповіла керівник Харківського обласного лабораторного центру Любов Махота, спалах COVID-19 зафіксували в стінах Харківської психіатричної лікарні №3.

"У 22 осіб в обласній психлікарні підтвердили коронавірус, 18 з них - пацієнти", - уточнила вона.

Зараз медичний заклад повністю закрито і тимчасово не здійснює прийом громадян.

Крім того, додала Махота, в приміщеннях лікарні проводяться всі рекомендовані профілактичні заходи.

Згідно з даними МОЗ, з початку пандемії в Харківській області було підтверджено 15 908 випадків зараження коронавірусом. Тільки за минулу добу це число збільшилося на 404 людини.

Успішно побороти захворювання COVID-19, яке викликає коронавірус, змогли 4 248 жителів області, ще 315 - загинули від ускладнень.

Як повідомляли Українські Новини, за вівторок, 22 вересня, кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 3 497 до 184 734, кількість померлих від захворювання — на 63 людини до 3 705.

Також лікарі оприлюднили знімки, на яких можна побачити зміни легенів пацієнтів у результаті ураження коронавірусом.

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