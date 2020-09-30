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  • "Ощадбанк" продовжив переселенцям термін дії платіжних карток до листопада
30 вересня 2020, середа, 16:19 7
Економіка 2020-09-30T17:00:03+03:00
Українські Новини
"Ощадбанк" продовжив переселенцям термін дії платіжних карток до листопада

"Ощадбанк" продовжив переселенцям термін дії платіжних карток до листопада

Кира Молчанова
Ощадбанк, банківські картки, Переселенці
Картка Ощадбанку. Фото: Facebook / Ощадбанк
Картка Ощадбанку. Фото: Facebook / Ощадбанк

Термін дії платіжних карток внутрішньо переміщених осіб Державний Ощадний банк продовжив до 1 листопада 2020 року.

Про це йдеться в повідомленні банку, передають Українські Новини.

"Картки Ощадбанку для внутрішньо переміщених осіб, що обслуговуються за тарифним пакетом "Мій рахунок", і термін дії яких закінчується під час карантину, не блокуватимуться до 1 листопада 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Ощадбанк продовжує перевипуск карток за графіком і доставляє їх в відділення.

"Якщо клієнт отримав смс-повідомлення від банку, то перевипущена картка вже знаходиться в відділенні", - підкреслив банк.

Українські Новини розповідали, чи можна переселенцям, які орендують житло у тіньових рієлторів, оформити субсидію.

За даними представництва Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні, 20% внутрішньо переміщених осіб (ВПО) хотіли б повернутися додому, 39% - ні.

У квітні Кабінет міністрів спростив процедуру отримання щомісячної адресної допомоги  внутрішньо переміщеним особам.

Раніше  переселенців звільнили від сплати туристичного збору.

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