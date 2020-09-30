"Ощадбанк" продовжив переселенцям термін дії платіжних карток до листопада

Термін дії платіжних карток внутрішньо переміщених осіб Державний Ощадний банк продовжив до 1 листопада 2020 року. Про це йдеться в повідомленні банку, передають Українські Новини. "Картки Ощадбанку для внутрішньо переміщених осіб, що обслуговуються за тарифним пакетом "Мій рахунок", і термін дії яких закінчується під час карантину, не блокуватимуться до 1 листопада 2020 року", - йдеться в повідомленні. Зазначається, що Ощадбанк продовжує перевипуск карток за графіком і доставляє їх в відділення. "Якщо клієнт отримав смс-повідомлення від банку, то перевипущена картка вже знаходиться в відділенні", - підкреслив банк. Українські Новини розповідали, чи можна переселенцям, які орендують житло у тіньових рієлторів, оформити субсидію. За даними представництва Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні, 20% внутрішньо переміщених осіб (ВПО) хотіли б повернутися додому, 39% - ні. У квітні Кабінет міністрів спростив процедуру отримання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам. Раніше переселенців звільнили від сплати туристичного збору.