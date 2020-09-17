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17 вересня 2020, четвер, 11:13 7
Верховна Рада і партії 2020-09-17T12:00:01+03:00
Українські Новини
Переселенці не платитимуть туристичний збір

Переселенці не платитимуть туристичний збір

Валерия Драгомирова
Верховна Рада, Туристичний збір, Переселенці, ВПО
Верховна Рада. Фото: Facebook/Слуга народа
Верховна Рада. Фото: Facebook/Слуга народа

Верховна Рада звільнила внутрішньо переміщених осіб (ВПО) від сплати туристичного збору.

За прийняття законопроєкту № 3103 в цілому проголосували 317 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Документом передбачено, що звільнення внутрішньо переміщених осіб від сплати туристичного збору здійснюється в разі, якщо адреса фактичного місця їхнього проживання, зазначеного в довідці про взяття на облік ВПО, є адресою одного з місць проживання (ночівлі).

Як повідомляють Українські Новини, 27 листопада 2019 року Кабінет Міністрів затвердив порядок надання державного пільгового кредиту на придбання житла переселенцям і учасникам анитерористичної операції/операції Об'єднаних сил.

Також Кабмін спростив процедуру отримання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам. Це рішення прийнято для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг на період карантину.


Крім того, за даними соцопитування, найчастіше переселенці в Україні відчували дискримінацію в сфері зайнятості та житла. 

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