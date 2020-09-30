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30 вересня 2020, середа, 14:24 6
Суспільство 2020-09-30T16:00:02+03:00
Українські Новини
Чи можлива соціальна субсидія при нелегальній оренді житла

Чи можлива соціальна субсидія при нелегальній оренді житла

Ірена Хмельовська
платіжки, Вимушені переселенці, Субсидія, оренда житла
Платіжка
Платіжка

Позитивна динаміка спостерігається і з соціальними виплатами переселенцям у той час як в Україні підвищуються зарплати і пенсії. Ще донедавна плата комунальних послуг і житлове питання були нерозв'язною проблемою для переселенців, а особливо для людей з інвалідністю. Для подачі документом був потрібний договір оренди, а житло частіше знімалося нелегально. Як змінилася законодавча сфера і як подати на субсидію вивчали Українські Новини.

Довгий час переселенці з тимчасово окупованих територій фактично не могли отримувати соціальну допомогу на оплату комунальних послуг. Для цього був потрібний договір оренди житла, а орендодавці не поспішали його укладати. Подати документи на соціальну допомогу при нелегальній оренді стало можливим з 27 квітня 2018 року після того, як були внесені доповнення в порядок призначення субсидій для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Щоб отримати допомогу громадяни можуть:

  1. Звернутися до місцевого відділу житлових субсидій та пільг Управління праці та соціального захисту населення
  2. Надати довідку про те, що вони є ВПО
  3. Наступний етап - верифікація місця проживання ВПО. Це означає, що на вказану адресу прийде комісія, щоб переконатися у факті проживання. Як повідомляє на сайті Урядовий кур'єр юрист Анна Рассамахіна, перевірки часто проходять в будній день, коли дорослі люди перебувають на роботі. Чиновник фіксує відсутність ВПО за вказаною адресою, що може призвести до позбавлення всіх соціальних виплат. Боротися з цим юрист радить через суд.
  4. Після відвідин житла комісія призначає субсидію. Згідно з постановою Кабінету Міністрів № 807 від 14 серпня 2019 р така допомога виплачується в грошовій безготівковій формі.

Житлове питання є гострою проблемою для ВПО досі. Особливо це стосується переселенців з інвалідністю. Орендодавці неохоче здають їм квартири, оскільки його необхідно адаптувати під потреби таких людей. Вирішити це питання могло б соціальне житло. Уповноважений уряду з прав людей з інвалідністю Тетяна Баранцова на сторінках "Урядового кур'єра" поділилася труднощами, пов'язаними з його отриманням.  

Всього місяць тому для того, щоб зайняти чергу на житло переселенці з інвалідністю мали надати договір оренди. Однак більшість квартир здається нелегально, і цей факт знищував найменший шанс на отримання соціального житла. На сьогодні, ця проблема нормативно врегульована. Договору оренди більше не потрібно і про оренду досить повідомити. На жаль, на практиці це рішення уряду не завжди виконується.

Раніше Українські Новини писали про те, як отримати субсидію через інтернет і не стояти в чергах.

Також у Мінсоцполітики розповіли, як не втратити субсидію через зміну постачальника газу.

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