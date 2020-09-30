Чи можлива соціальна субсидія при нелегальній оренді житла

у той час як в Україні . Ще донедавна Позитивна динаміка спостерігається і з соціальними виплатами переселенцям підвищуються зарплати і пенсії . Ще донедавна плата комунальних послуг і ж итлове питання були нерозв'язною проблемою для переселенців, а особливо для людей з інвалідністю. Д ля подачі документом був потрібний договір оренди, а ж итло частіше знімалося нелегально . Як змінилася законодавча сфера і як подати на субсидію вивчали Українські Новини.

Довгий час переселенці з тимчасово окупованих територій фактично не могли отримувати соціальну допомогу на оплату комунальних послуг. Для цього був потрібний договір оренди житла, а орендодавці не поспішали його укладати. Подати документи на соціальну допомогу при нелегальній оренді стало можливим з 27 квітня 2018 року після того, як були внесені доповнення в порядок призначення субсидій для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Щоб отримати допомогу громадяни можуть:

Звернутися до місцевого відділу житлових субсидій та пільг Управління праці та соціального захисту населення Надати довідку про те, що вони є ВПО Наступний етап - верифікація місця проживання ВПО. Це означає, що на вказану адресу прийде комісія, щоб переконатися у факті проживання. Як повідомляє на сайті Урядовий кур'єр юрист Анна Рассамахіна, перевірки часто проходять в будній день, коли дорослі люди перебувають на роботі. Чиновник фіксує відсутність ВПО за вказаною адресою, що може призвести до позбавлення всіх соціальних виплат. Боротися з цим юрист радить через суд. Після відвідин житла комісія призначає субсидію. Згідно з постановою Кабінету Міністрів № 807 від 14 серпня 2019 р така допомога виплачується в грошовій безготівковій формі.

Житлове питання є гострою проблемою для ВПО досі. Особливо це стосується переселенців з інвалідністю. Орендодавці неохоче здають їм квартири, оскільки його необхідно адаптувати під потреби таких людей. Вирішити це питання могло б соціальне житло. Уповноважений уряду з прав людей з інвалідністю Тетяна Баранцова на сторінках "Урядового кур'єра" поділилася труднощами, пов'язаними з його отриманням.

Всього місяць тому для того, щоб зайняти чергу на житло переселенці з інвалідністю мали надати договір оренди. Однак більшість квартир здається нелегально, і цей факт знищував найменший шанс на отримання соціального житла. На сьогодні, ця проблема нормативно врегульована. Договору оренди більше не потрібно і про оренду досить повідомити. На жаль, на практиці це рішення уряду не завжди виконується.

Раніше Українські Новини писали про те, як отримати субсидію через інтернет і не стояти в чергах.

Також у Мінсоцполітики розповіли, як не втратити субсидію через зміну постачальника газу.

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