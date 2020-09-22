20% переселенців в Україні хочуть повернутися додому, 39% - ні, - Міжнародна організація міграції

В той час, як за даними соцопитування , в Україні 20% внутрішньо переміщених осіб (ВПО) хотіли б повернутися додому, 39% - ні найчастіше переселенці в Україні відчували дискримінацію в сфері зайнятості та житла , в Україні 20% внутрішньо переміщених осіб (ВПО) хотіли б повернутися додому, 39% - ні .

Про це свідчить презентований Міжнародною організацією з міграції (МОМ) в Україні звіт національної системи моніторингу ситуації з ВПО за результатами опитування в квітні - червні в телефонному режимі 6,1 тис. Переселенців, передають Українські Новини.

"Частка тих, хто має намір повернутися в місце свого проживання після завершення конфлікту, становила 19% респондентів. Водночас 39% опитаних висловили намір не повертатися навіть після закінчення конфлікту" , - сказано в ньому.

Зокрема, намір повернутися найближчим часом висловили 1% (ця кількість не змінюється з грудня 2018 року), а після завершення конфлікту - 19% (ця кількість постійно знижується з грудня 2018, коли було 28%).

15% відповіли, що, можливо, повернуться, в майбутньому (ця кількість незначна зростає і падає з грудня 2018, коли воно було аналогічно зазначеному).

Чи не збираються повертатися 39% (в грудні 2018 було 34%), а не змогли відповісти - 26% (в грудні 2018 було 20%).

За опитуванням організації, 50% переселенців вважають себе інтегрованими в нову місцеву громаду, 39% - частково.

"82% опитаних ВПО повідомили, що залишаються в нинішньому місці проживання більш як три роки", - сказано в звіті.

Організація встановила залежність почуття інтеграції від працевлаштування.

В цілому рівень працевлаштування серед ВПО становить 46%.

"Середньомісячний дохід на члена домогосподарства ВПО становив 3 350 гривень і був нижчим, ніж у вересні 2019 (3 631 грн). Крім того, рівень середньомісячного доходу ВПО залишається низьким порівняно з фактичним прожитковим мінімумом, розрахованим Міністерством соціальної політики України, який встановлений на рівні 3 974 гривень" , - йдеться в звіті.

51% опитаних підтвердили, що покладаються на державну допомогу для ВПО, а 38% - на пенсії.

Всього, за даними Міністерства соціальної політики, станом на липень в Україні налічувалося 1,45 млн ВПО.

Майже половина з них переїхали на контрольовані території Донбасу (511 тис. в Донецькій області та 281 тис. - в Луганській), 161 тис. - до Києва.

Як повідомляли Українськi Новини, в квітні Кабінет міністрів спростив процедуру отримання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам.

Раніше переселенців звільнили від сплати туристичного збору.

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