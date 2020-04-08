Кабмін спростив процедуру отримання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам

Кабінет Міністрів спростив процедуру отримання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в той час, як Кабмін продовжив на період карантину та на 1 місяць після його закінчення терміни виплати соціальної допомоги без звернень громадян.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби уряду, передають Українські Новини.

Наголошується, що це рішення прийнято для покриття витрат на проживання, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг на період карантину.

У разі, якщо закінчення поточного 6-місячного строку виплати допомоги сталося в період дії карантину або обмежувальних заходів, пов'язаних з поширенням коронавіруса, і протягом 30 днів з дня його скасування, призначення допомоги на наступний 6-місячний строк здійснюється без подання відповідної заяви та документів, які були передбачені раніше, в такому ж розмірі, в якому вона виплачується в поточному 6-місячному терміні.

Крім того, певні терміни не зараховуються у період перебування на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях, Автономній Республіці Крим і Севастополі.

Також, на вказаний період забороняється прийняття рішення про скасування дії довідки внутрішньо переміщеного особи.

Також заборонено зупинки публічним акціонерним товариством Державним Ощадним банком видаткових операцій за поточним рахунком внутрішньо переміщеного особи при відсутності проходження фізичної ідентифікації.

Як повідомляли Українські Новини, прем'єр-міністр Денис Шмигаль прогнозує закінчення карантину на початку травня.

Також у Києві почали раніше виплачувати матеріальну допомогу до Великодня.