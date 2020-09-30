Кабмін встановив можливість компенсації за послуги "муніципальної няні"

Кабінет Міністрів встановив можливість компенсації за послуги "муніципальної няні" за умови зайнятості кожного з батьків або опікунів, в той час, як з березня по листопад 2019 за програмою "муніципальна няня" було виплачено понад 31 млн гривень.

Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду в середу, передають Українські Новини.

Зазначається, що компенсація послуги "муніципальна няня" надається її набувачам за умови зайнятості кожного з батьків або опікунів дитини відповідно до закону "Про зайнятість населення", крім одержувачів, які доглядають за дітьми з інвалідністю або важкими вродженими хворобами, а також тих одержувачів компенсації, у яких народилося одночасно 3 і більше дітей.

При цьому компенсація не надається особам, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до 3-х років.

Також встановлюється, що у разі відходу за дитиною з інвалідністю або вроджену хворобу компенсація виплачується у двох розмірах прожиткового мінімуму для дітей до 6 років, але не більше вартості послуги няні, оплаченої поручителем.

З 1 січня 2021 року заяву з документами на отримання компенсації послуги "муніципальна няня" приймаються тільки в разі подання їх поштою або в електронному вигляді.

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