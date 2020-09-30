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30 вересня 2020, середа, 14:44 7
Кабмін 2020-09-30T15:00:02+03:00
Українські Новини
Кабмін встановив можливість компенсації за послуги "муніципальної няні"

Кабмін встановив можливість компенсації за послуги "муніципальної няні"

Александр Савич
Кабмін, компенсація, Муніципальна няня
Українці можуть отримати компенсацію за послуги
Українці можуть отримати компенсацію за послуги "муніципальної няні". Фото: pixabay

Кабінет Міністрів встановив можливість компенсації за послуги "муніципальної няні" за умови зайнятості кожного з батьків або опікунів, в той час, як з березня по листопад 2019 за програмою "муніципальна няня" було виплачено понад 31 млн гривень.

Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду в середу, передають Українські Новини.

Зазначається, що компенсація послуги "муніципальна няня" надається її набувачам за умови зайнятості кожного з батьків або опікунів дитини відповідно до закону "Про зайнятість населення", крім одержувачів, які доглядають за дітьми з інвалідністю або важкими вродженими хворобами, а також тих одержувачів компенсації, у яких народилося одночасно 3 і більше дітей.

При цьому компенсація не надається особам, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до 3-х років.

Також встановлюється, що у разі відходу за дитиною з інвалідністю або вроджену хворобу компенсація виплачується у двох розмірах прожиткового мінімуму для дітей до 6 років, але не більше вартості послуги няні, оплаченої поручителем.

З 1 січня 2021 року заяву з документами на отримання компенсації послуги "муніципальна няня" приймаються тільки в разі подання їх поштою або в електронному вигляді.

Українські Новини розповідали з ким залишити дитину на період карантину.

Також українці незаконно використовували послугу "муніципальна няня".

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