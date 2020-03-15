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15 березня 2020, неділя, 16:54 7
Суспільство 2020-03-15T17:30:02+02:00
Українські Новини
З ким залишити дитину на період карантину

З ким залишити дитину на період карантину

Валерия Драгомирова
дитина, Коронавірус, Карантин в Україні
Дитина. Фото: pixabay
Дитина. Фото: pixabay

Більшості українських батьків додав клопоту загальнонаціональний карантин у зв'язку зі спалахом коронавірусу в світі. Тепер вони "ламають" голову над тим, де залишити дитину. Українські Новини розкажуть, куди можна прилаштувати дітей до 3 квітня.

Найпростіше рішення - залишити дитину у бабусі чи дідуся. Якщо, звичайно, є така можливість.

Взяти з собою на роботу

Роботодавці, в основному, з розумінням ставляться до проблем співробітників і не забороняють приводити в офіс дітей.


Наприклад, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, у своєму Facebook написав, що головне в МЗС – це люди, їх безпеку і комфорт.

"Співробітники, які в період карантину в дитсадках і школах, не можуть залишити дитину до 14 років будинку зможуть прийти з нею на роботу. Ми виділимо в МЗС окреме приміщення, де діти зможуть побути з книгою або гаджетом (хоча краще з книжкою)", – написав Кулеба.

Відпустка на період карантину

На період оголошення карантину матері дитини у віці до 14 років роботодавець зобов'язаний надати відпустку. Але слід звернути увагу, що ця відпустка без збереження заробітної плати.

До речі, батько, дідусь, бабуся або інший людина, яка фактично виховує дитину, також мають право на відпустку, і також неоплачувану.

Крім того, багато батьків, діти яких навчаються разом, домовляються між собою і сидять з дітьми по черзі, щоб не відпрошуватися з роботи щодня.

Послуги няні

Також в мережі з'явилося безліч оголошень про надання послуг няні на період карантину. Ціна варіюється від 60 до 150 гривень на годину.

Послуги няні. Скріншот: olxПослуги няні. Скріншот: olx

Раніше Українські Новини писали, чим зайнятися на карантині. А також як поліпшити англійську за три тижні карантину.

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