Муніципальна няня все популярніша: українці знаходять обхідні шляхи

Державна ініціатива «муніципальна няня», яка запрацювала в Україні рік тому, стає все більш популярною, хоча з березня по листопад 2019 року послугою скористалися трохи більше 6 тис. людей. Зараз програмою хочуть користуватися не зовсім легально.

Про це повідомляє українське видання «Сегодня», яке вивчило лазівки, що застосовуються українцями.

Як працює «муніципальна няня»

Ініціатива працює з початку 2019 року. Планувалося, що за її допомогою молоді батьки зможуть покривати частину витрат на послуги няні. Зараз сума виплат прив'язана до прожиткового мінімуму на дитину і становить 1779 гривень, а з липня цього року становитиме 1859 гривень. Програмою можуть скористатися батьки дітей до 6 років за умови, що вони укладуть офіційний договір з нянею, яка або працевлаштована в агентстві, або має статус фізичної особи-підприємця (ФОП).

Після укладення договору про наймання няні, батьки повинні подати заяву в службу соціального захисту. У пакет документів, який потрібно подати в державні органи, входять чеки та виписки з банків, що підтверджують витрати на дитину. Щомісяця батьки подають документи про оплату роботи няні, а на вказаний ними рахунок будуть нараховуватися гроші до 10 числа кожного місяця.

Сім'я, яка користується такою послугою, продовжує користуватися іншими виплатами на дітей. При цьому батькам не обов'язково виходити на роботу з декретної відпустки.

Популярність програми росте

Як повідомляють журналісти «Сегодня», за перші три місяці роботи послугою скористалися всього 39 чоловік. Зараз же їх стало більше 8 тисяч.

«За оперативною інформацією департаментів соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій за призначенням компенсації послуги з догляду за дитиною до трьох років «Муніципальна няня», в 2019 році звернулося 8306 осіб, з них належить виплата компенсації 7698 особам, відмовлено 172 особам», - відповіли в міністерстві.

Спочатку послугу активно критикували: зазвичай зарплата фахівців такого профілю набагато вище, ніж пропонувало держава. Видання, з посиланням на аналітику рекрутингового порталу hh.ua | grc, розповіло, що майже половина роботодавців хочуть знайти няню на зарплату від 9800 до 15500 грн. Ще 29% готові платити 15 600 грн до 21 300 грн. Є вакансії, які пропонують оплату в діапазоні 21400 - 33100 гривень.

Самі няні просять за свої послуги близько 12 000 гривень. У деяких випадках - від 12100 до 24 200 гривень.

Якщо шукати няню не через спеціалізований портал, а самостійно, то фахівця на 1 годину можна найняти за 100 гривень, на день - за 1 000, а на місяць - від 18 тис. грн.

«Так що, якщо врахувати навіть погодинну оплату і компенсацію в 1700 грн, то няні вистачить не більше ніж на 17 годин в місяць - що дозволить їй займатися з дитиною по 3-4 години всього 5 днів на місяць», - роблять висновок журналісти.

Вони додають, що більшість нянь хочуть працювати не погодинно, а повний день. Тільки кожен п'ятий здобувач хотів часткову зайнятість, і тільки 11% вакансій готові були її запропонувати.

Українці знайшли обхідні шляхи

На тлі різниці між ринковими цінами на послуги няні та запропонованої компенсацією, послугу «муніципальної няні» стали використовувати не зовсім законно. На сайтах з оголошеннями можна знайти чимало пропозицій про «допомогу в оформленні компенсації». Працює це так: замовнику пропонують фіктивно оформити компенсацію, але самої послугою не користуватися і тільки отримувати за це гроші.

Журналісти відгукнулися на кілька таких оголошень. Виявилося, що люди, які розмістили їх, охоче готові співпрацювати: укладати договори і щомісяця надавати квитанції для фіктивної звітності.

Батьки теж шукають такі послуги: планують тільки формально укладати договір, і давати за це «няні» щомісяця обговорену плату.

У Міністерстві соціальної політики вже стурбовані ситуацією і запропонували внести зміни в програму, що забороняють самим батькам ставати «муніципальними нянями». Але постанову поки так і не прийняли.

Поки ж українські батьки знаходять нові обхідні шляхи, які допомагають отримувати додаткові гроші.

Нагадаємо, Українські новини робили покрокову інструкцію про те, як скористатися послугами «муніципальної няні».