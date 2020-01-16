З березня по листопад 2019 за програмою "муніципальна няня" виплачено більше 31 млн гривень

З березня по листопад 2019 року 6 124 людини подали заяву в місцеві органи соціального захисту на компенсацію витрат з догляду за дітьми до 3 років за програмою "Муніципальна няня" на суму 31, 023 млн гривень.

Про це йдеться у відповіді Міністерства соціальної політики на запит Українських Новин.

Найбільше заяв за вказаний період було подано жителями Львівської області (3 489,59 тис. гривень), Рівненської області (2 975,10 тис. гривень) та Київської області (2 230,90 тис. гривень).

Мінсоцполітики підкреслює, що станом на 10 грудня заборгованість із виплати цієї компенсації немає.

Раніше Українські Новини писали, як скористатися послугою "муніципальна няня": покрокова інструкція.

Також у квітні 2019 кількість охочих скористатися "муніципальної нянею" зросло в 10 разів.

Раніше в уряді запевнили, що декретну відпустку скасовувати не будуть. Кабінет Міністрів вирішив компенсувати сім'ям витрати на послуги няні по догляду за дітьми до 3-х років.