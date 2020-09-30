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30 вересня 2020, середа, 14:09 9
Силові структури 2020-09-30T15:15:02+03:00
Українські Новини
Шокін збирається оскаржити закриття справи про втручання Байдена в його діяльність

Шокін збирається оскаржити закриття справи про втручання Байдена в його діяльність

Ольга Фандорина
Джо Байден, Адвокат, Віктор Шокін
Віктор Шокін.
Віктор Шокін.

Колишній генеральний прокурор Віктор Шокін має намір оскаржити рішення поліції, яка закрила кримінальне провадження про можливе втручання ексвіцепрезидента США Джо Байдена в його діяльність.

Про це Українським Новинам повідомив його адвокат Олександр Телешецький.

"Рішення про закриття справи незаконне і, звичайно, ми будемо його оскаржувати", - сказав адвокат.

За його словами, кримінальне провадження не було розслідувано.

Адвокат повідомив, що Шокін надав слідству інформацію про те, які джерела свідчать про тиск і втручання в його діяльність.

"Всі обставини свідчать, що це не було добровільне звільнення, а в результаті системного тиску на керівництво держави з метою звільнення ", - зазначив юрист.

Він додав, що ці обставини не були досліджені в рамках розслідування.

Адвокат повідомив, що в середу або 1 жовтня на рішення поліції про закриття справи буде подана скарга до Печерського районного суду Києва.

Як повідомляли Українські новини, раніше Шокін просив допитати по його справі Байдена.

Також поліція допитувала Шокіна у справі про можливе втручання Байдена в його роботу.

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