Міжнародні резерви скоротилися у вересні на 2,6 млрд

Глава ради Національного банку Богдан Данилишин заявив, що міжнародні резерви у вересні скоротилися на 2,6 млрд доларів після зростання в липні.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

За словами голови ради, традиційний для початку осені зростання попиту на валюту, обумовлений підвищенням економічної активності, був згладжений за допомогою інтервенцій Національного банку, які за період з 14 по 28 вересня становили 254 млн доларів.

Також Данилишин підкреслив, що загальне сальдо валютних інтервенцій НБУ з початку року є позитивним на рівні майже 1 млрд доларів.

Глава ради заявив, що надалі Національний банк буде продовжувати залишатися на ринку, здійснюючи інтервенції як з продажу, так і купівлі іноземної валюти відповідно до принципу гнучкого курсоутворення, передбаченого Основними принципами грошово-кредитної політики.

"Обсяг міжнародних резервів, який на 29 вересня склав 26,5 млрд доларів, є достатнім для стабілізації надмірних коливань на валютному ринку", - повідомив він.

Як повідомляли Українські Новини, НБУ погіршив прогноз падіння ВВП з 5% до 6% у 2020 році.

Також НБУ поліпшив прогноз зростання інфляції з 6% до 4,7% у 2020.

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