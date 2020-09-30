Зеленський звільнив Фокіна

Указом від 30 вересня президент Володимир Зеленський звільнив першого заступника глави делегації України в Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі (Україна - Організація з безпеки й співробітництва в Європі - Росія) Вітольда Фокіна, навколо якого розгорівся скандал після заяви про загальну амністію і особливий статус для всього Донбасу.

Про це йдеться в указі №414 від 30 вересня, передають Українські Новини.

"Вивести зі складу делегації України для участі в Тристоронньої контактній групі В. Фокіна, звільнивши його від виконання обов'язків першого заступника голови делегації", - сказано в ньому.

Указ набирає чинності з дня його публікації.

У повідомленні пресслужби Президента, опублікованому на офіційному сайті глави держави, підкреслюється, що для Зеленського принципово, щоб всі, на кого покладено виконання функцій від імені держави, завжди керувалися у своїй діяльності та висловлюваннях національними інтересами України.

"Президент констатував, що Вітольд Фокін відступив насамперед від справедливої ​​оцінки тимчасової окупації Росією Криму, міста Севастополя, окремих районів Донецької та Луганської областей нашої держави. Представляти державу на будь-якому рівні - це не шанс для особистих поглядів і амбіцій, це - безумовний обов'язок втілювати в життя позицію держави й інтереси українського народу", - наголошується в повідомленні.

Раніше Фокін заявив, що поки не бачить ніякого підтвердження того, що на Донбасі ведеться війна між Росією та Україною.

На його переконання, на Донбасі воюють найманці майже 30 різних країн світу, але при активній підтримці військ Росії.

Після звільнення Зеленським Фокіна Офіс Президента запевнив, що робота української делегації в ТКГ продовжиться на основі чіткого розуміння повного контролю Росією тимчасово окупованих територій України.

"Головною метою нашої делегації, як і всієї держави, є повернення виключно на українських умовах всіх тимчасово окупованих територій, наших людей, а також встановлення тривалого миру. Підкреслюємо, що не можна просто назвати світом умови тимчасової окупації частини нашої території, закривши очі на існування окупаційних структур і повна відсутність безпеки на цій території", - йдеться в повідомленні.

Офіс Президента закликав членів делегації України в ТКГ працювати в цілодобовому режимі для досягнення миру.

Згідно з повідомленням, для цього необхідно забезпечити виведення з України всіх незаконних збройних формувань і їх військової техніки, провести повну деокупацію і повернути контроль над частиною державного кордону з Росією.

Як повідомляли Українські Новини, Єрмак, керівник Офісу Президента, виступає за відставку колишнього прем'єр-міністра Вітольда Фокіна з посади першого заступника глави української делегації в ТКГ.

Також Аваков вважає заяву Фокіна про загальну амністію та особливий статус для всього Донбасу такою, що не відповідає національним інтересам.

Крім того, Фокін заперечив, що інтернет-видання "Страна.ua" нібито в інтерв'ю з ним вирізала частину його слів про амністію з узгодженого тексту, спотворивши сенс сказаного.

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