Фокін спростував заяви про те, що "Страна" нібито спотворила його слова в інтерв'ю

Останнім часом ряд членів української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) заявили, що інтернет-видання "Страна.ua" нібито в інтерв'ю з першим заступником керівника делегації в ТКГ Вітольдом Фокіним вирізала частину його слів про амністію з узгодженого тексту, спотворивши сенс сказаного. Редакція "Страны" вже неодноразово заявляла про брехливість цих звинувачень.

Сьогодні, 15 вересня, журналісти отримали коментар Вітольда Фокіна, в якому він спростував, що "Страна" вирізала його слова і заявив, що ніяких претензій до редакції щодо тексту інтерв'ю він не має.

"Хотів би подякувати журналістам за професійну роботу. Ніяких претензій до видання у мене немає", - сказав Фокін.

Він також уточнив, що, коли говорив про спотворення його заяв, мав на увазі інтерпретації іншими засобами масової інформації та коментаторами його слів, що були сказані в інтерв'ю "Стране". "Перекрутити мої слова представники мас-медіа, які належать до партії війни", - заявив Фокін "Стране".

Нагадаємо, в інтерв'ю Фокін сказав, що особливий статус потрібно надавати всьому Донбасу. Також він виступив за повну амністію та не виключив прямих переговорів з керівниками самопроголошених Донецької та Луганської народних республік.

Після чого на нього обрушилася хвиля критики за такі слова. На що він заявив, що в частині, яка стосувалася ОРДЛО, цитував положення Мінських угод.

Також ЗМІ писали, що через позицію щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, висловленої в інтерв'ю "Стране" Вітольдом Фокіним, його внесли до бази "Миротворця".

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