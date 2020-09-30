Фокін повинен піти з ТКГ, - Єрмак

Андрій Єрмак, керівник Офісу Президента, виступає за відставку колишнього прем'єр-міністра Вітольда Фокіна з посади першого заступника глави української делегації в Тристоронньої контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі (Україна - Організація з безпеки й співробітництва в Європі - Росія).

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Моя особиста позиція - пан Фокін повинен піти з ТКГ", - написав Єрмак, коментуючи висловлювання заступника голови делегації в ТКГ про те, що він не бачить поки ніякого підтвердження того, що на Донбасі ведеться війна між Росією та Україною.

Єрмак підкреслив, що "деякі "великі дипломати", які узгодили повернення частини кордону на Донбасі тільки після проведення виборів в ОРДЛО, навіть не вибачилися за це перед суспільством".

Керівник Офісу Президента зазначив, що ТКГ не приймає ніяких рішень, а є логістичним майданчиком для узгодження деталей і домовленостей, які досягаються лідерами країн "нормандського формату".

"Усі принципові рішення приймаються тільки Президентом, парламентом і урядом. Президентом - в рамках діалогу лідерів "нормандського формату". А Верховна Рада приймає відповідні закони. І ніяк інакше ... Хіба це пан Фокін погодив зобов'язання провести вибори в ОРДЛО не після, а до повернення Україні контролю над кордоном з Росією? Ні, не Фокін. Може пан Фокін погодив зобов'язання консультуватися щодо змін українського законодавства? Ні, не Фокін. А хто у 2014 році не став захищати Крим від ворога? Пан Фокін? Ні, не Фокін. ви знаєте прізвища. Але чомусь звертаєте більше уваги на слова, в тому числі і цих людей, ніж на плоди тих справ, які були зроблені. І найголовніше. Все це не виправдовує сьогоднішні слова пана Фокіна", - додав Єрмак.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Фокін заявив, що не бачить поки ніякого підтвердження того, що на Донбасі ведеться війна між Росією та Україною. Він заявив, що на Донбасі воюють найманці з близько 30 різних країн світу, але при активній підтримці військ Росії.

Заяву про загальну амністію і особливий статус для всього Донбасу колишнього прем'єр-міністра і першого заступника глави української ТКГ Вітольда Фокіна міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає такою, що не відповідає національним інтересам.

Крім того, низка членів ТКГ заявила, що "Страна.ua" нібито в інтерв'ю з Фокіним вирізала частину його слів про амністію з узгодженого тексту, спотворивши сенс сказаного.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини