підписатися на розсилку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
ONLINE
Круглый стол: "Механизмы ликвидации и реорганизации районных советов"

30 вересня 2020, середа, 09:25 5
Верховна Рада і партії 2020-09-30T11:00:03+03:00
Українські Новини
Ринок газу, вибори і "пакет малюка": чим займуться депутати в середу

Ринок газу, вибори і "пакет малюка": чим займуться депутати в середу

Надежда Комендантова
Верховна Рада, пакунок малюка, Порядок денний, Ринок газу
Верховна Рада. фото: Facebook/Слуга народу
Верховна Рада. фото: Facebook/Слуга народу

Верховна Рада в середу, 30 вересня, розгляне в другому читанні законопроєкт № 3006а про обов'язковість надання "пакета малюка" в натуральному вигляді в той час, як стало відомо, що депутати мають намір 20 жовтня ухвалити проєкт держбюджету-2021 першому читанні.

Про це йдеться в порядку денному засідання парламенту, передають Українські Новини.

Першим в повістці вказано законопроєкт № 4117 про особливості організації підготовки та проведення виборів в період дії карантину для включення до порядку денного і скорочення терміну подачі альтернативних законопроєктів.

Далі у другому читанні Рада розгляне проєкт закону №3648 про створення компетентного органу в сфері донорства крові, який буде займатися ліцензуванням суб'єктів діяльності в даній сфері і здійснювати інспекційні заходи, і в першому - №3900 про забезпечення якості навчальної літератури.

Для включення до порядку денного засідання та прийняття рішення вказані законопроєкти № 4119 про реалізацію положень статті 11 закону "Про ринок природного газу" та № 4120 про особливості адміністрування податків з метою фінансування витрат.

Також у другому читанні парламентарі мають намір розглянути проєкти законів № 1182-1-д про внутрішній водний транспорт, № 3014 про електронні комунікації.

Далі в першому читанні зазначений законопроєкт № 3039а про зміни до Податкового кодексу щодо ставки ПДВ за окремими операціями на період реалізації договору між урядами України і Польщі про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги та інших питань державного боргу, і в другому - № 3642 про розширення переліку підстав для відсутності депутата на засіданнях парламенту та парламентських комітетів, № 3424 про звільнення від сплати судового збору за подачу позову щодо оскарження постанови у справі про адмінправопорушення.

Також парламентарії розглянуть проєкт постанови № 4109 про невизнання Радою легітимності так званих місцевих виборів на тимчасово окупованих територіях України - в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі.

Як повідомляли Українськi Новини, Рада має намір пленарний тиждень 5-9 жовтня перенести на листопад.

Раніше Рада дозволила продажу ліків через інтернет, а також  прийняла закон про розвідку.

Більше новин про: Верховна Рада пакунок малюка Порядок денний Ринок газу

Рада хоче надати право позачергового отримання жит...
У Раді виступили за скасування монетизації "пакета...
Заборона продажу електронних сигарет неповнолітнім...
Новий ринок газу. Які тарифи і умови чекають украї...
В Україні новий антирекорд. Кількість хворих за добу на Covid-19 перевалила за 4 тисячі
Сьогодні Кабмін проведе засідання
Новини
Понад половина "коронавірусних" ліжок в Україні зайнята, - Степанов 10:27
Луценко повідомив, що бореться з раком і переніс операцію в Німеччині 10:24
У мера Краматорська діагностували COVID-19 10:15
ОПЗЖ заступилася за Фокіна - його позиція відображає зобов'язання України по Мінським угодами 10:01
Сьогодні Кабмін проведе засідання 09:57
більше новин
"Україна – не банкомат", – Деркач запропонував Заходу повернути 13 млрд дол. та забрати назад "соросят" 17:40
Буксирна компанія "Аксон Шиппінг" виступила з заявою про недобросовісну конкуренцію та чорний піар проти себе 15:30
Глава Южненського АПМУ Широков перевищив повноваження, дозволивши працювати буксиру "Витязь", - ЗМІ 17:04
Кум Ситника оцінив життя вбитої ним людини в 3000 грн, — ЗМІ 18:08
Вашингтонський екс-чиновник назвав позицію США по "Мотор Січ" "вражаючим лицемірством" 09:59
більше новин
Майже 60% жителів Донецької і Луганської областей на місцевих виборах проголосують за ОПЗЖ, - опитування 13:57
Ірина Констанкевич: "слуги" назвали умову розвитку молочного ринку - самогоноваріння! 19:06 Думка
Електоральні орієнтації населення Донецької та Луганської областей (підконтрольні території) 12:00 Прес-реліз
Вакцину від коронавірусу розробили в американській компанії Johnson&Johnson 11:34
ДТП із Сопельник. Фото: vesti-ukr.com
Потерпілі у справі тещі Притули Сопельник подали цивільний позов про виплату їм 5,6 млн гривень компенсації 12:47
більше новин
Сьогодні 203-й день карантину: які обмеження діють в регіонах
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok