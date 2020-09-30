Ринок газу, вибори і "пакет малюка": чим займуться депутати в середу

Верховна Рада в той час, як стало відомо, що депутати мають намір 20 жовтня ухвалити проєкт держбюджету-2021 першому читанні . в середу, 30 вересня, розгляне в другому читанні законопроєкт № 3006а про обов'язковість надання "пакета малюка" в натуральному вигляді

Про це йдеться в порядку денному засідання парламенту, передають Українські Новини.

Першим в повістці вказано законопроєкт № 4117 про особливості організації підготовки та проведення виборів в період дії карантину для включення до порядку денного і скорочення терміну подачі альтернативних законопроєктів.

Далі у другому читанні Рада розгляне проєкт закону №3648 про створення компетентного органу в сфері донорства крові, який буде займатися ліцензуванням суб'єктів діяльності в даній сфері і здійснювати інспекційні заходи, і в першому - №3900 про забезпечення якості навчальної літератури.

Для включення до порядку денного засідання та прийняття рішення вказані законопроєкти № 4119 про реалізацію положень статті 11 закону "Про ринок природного газу" та № 4120 про особливості адміністрування податків з метою фінансування витрат.

Також у другому читанні парламентарі мають намір розглянути проєкти законів № 1182-1-д про внутрішній водний транспорт, № 3014 про електронні комунікації.

Далі в першому читанні зазначений законопроєкт № 3039а про зміни до Податкового кодексу щодо ставки ПДВ за окремими операціями на період реалізації договору між урядами України і Польщі про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги та інших питань державного боргу, і в другому - № 3642 про розширення переліку підстав для відсутності депутата на засіданнях парламенту та парламентських комітетів, № 3424 про звільнення від сплати судового збору за подачу позову щодо оскарження постанови у справі про адмінправопорушення.

Також парламентарії розглянуть проєкт постанови № 4109 про невизнання Радою легітимності так званих місцевих виборів на тимчасово окупованих територіях України - в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі.

Як повідомляли Українськi Новини, Рада має намір пленарний тиждень 5-9 жовтня перенести на листопад.

Раніше Рада дозволила продажу ліків через інтернет, а також прийняла закон про розвідку.

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