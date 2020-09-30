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  • Загальнонаціональний карантин продовжать в Ізраїлі ще більш ніж на місяць, - Нетаньяху
30 вересня 2020, середа, 10:43 7
Азія 2020-09-30T11:30:02+03:00
Українські Новини
Загальнонаціональний карантин продовжать в Ізраїлі ще більш ніж на місяць, - Нетаньяху

Загальнонаціональний карантин продовжать в Ізраїлі ще більш ніж на місяць, - Нетаньяху

Константин Долгий
Ізраїль, Коронавірус, карантин в Ізраїлі
Ізраїль. Фото:towave.ru
Ізраїль. Фото:towave.ru

Загальнонаціональний карантин, введений раніше в Ізраїлі для стримування поширення вірусу, буде продовжений ще як мінімум на місяць у той час, як у Великобританії почали штрафувати порушників режиму самоізоляції.

Як пише The Times of Israel, відповідну заяву зробив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху.

Дія загальнонаціонального карантину, про початок якого уряд оголосив в середині вересня, не буде знятий після закінчення релігійних свят, як планувалося раніше. Ситуація з поширенням коронавірусу змусила уряд продовжити його ще на місяць.

"Кількість інфікованих зростає, буде зростати ще більше. Блокування займе не менше ніж місяць, а можливо, і більше часу", - цитує видання слова прем'єр-міністра.

Нетаньяху зазначив, що зняття обмежень буде залежати не від будь-яких часових рамок, а виключно від рівня захворюваності та інших факторів, пов'язаних з пандемією.

Його також підтримав міністр охорони здоров'я Юлій Едельштейн, який підкреслив, що уряд засвоїло урок першої хвилі коронавірусу і зараз зняття обмежень буде відбуватися відповідально і поетапно.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Ізраїль став першою державою, яка відновила дію жорсткого загальнонаціонального карантину через поширення коронавірусу.

Також повідомлялося, що влада Чехії також розглядають можливість значно підвищити обмеження і вже найближчим часом можуть ввести в країні надзвичайний стан.

Крім того, в Греції більш жорсткі обмеження ввели на території столиці.

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