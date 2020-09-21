У столиці Греції ввели надзвичайні заходи через погіршення ситуації з COVID-19

У грецьких Афінах у понеділок, 21 вересня, набрали чинності надзвичайні заходи, тоді як в Данії на тлі зростання кількості заражених коронавірусом уряд прийняв рішення ввести нові карантинні обмеження

Як передають Українські Новини, про це повідомляє грецьке видання Greek City News.

У минулу п'ятницю заступник міністра цивільного захисту та управління кризами Нікос Хардаліас заявив, що захворюваність на коронавірус у грецькому регіоні Аттика неухильно зростає і становить 3 підтверджених випадки на 100 тис. людей.

Зважаючи на ситуацію владою було вирішено ввести в столиці низку нових і більш суворих обмежень, спрямованих на боротьбу з поширенням вірусу.

Так, з 21 вересня в Афінах починають діяти такі обмеження:

Зборів у приміщенні і на відкритому повітрі обмежені до 9 осіб, за винятком уже регульованих зон, таких як ресторани.

Закриті та відкриті концерти припинені, як і закриті кінопокази.

Хрещення, весілля і похорони можуть відвідувати не більш ніж 20 осіб.

Працівники бюджетної сфери повинні приходити на роботу і йти з роботи в три етапи (о 7:00, 8:00 і 9:00).

Люди у віці 65 років і старше повинні обмежити прогулянки протягом двох тижнів.

Зазначається, що ці обмеження діятимуть в Афінах до 4 жовтня, якщо ситуація з поширенням коронавірусу не погіршиться.

Станом на 21 вересня, в Греції було підтверджено 15 142 випадки зараження коронавірусом. Майже 10 тис. людей змогли подолати захворювання, ще 338 - померли.

Як повідомляли Українські Новини, напередодні уряд Австрії було змушений ще сильніше посилити карантинні обмеження на тлі початку другої хвилі коронавірусу, про що влада європейської країни заявила минулого тижня.

Також повідомлялося, що до більш серйозних обмежень вирішили вдатися і в Португалія, де через погіршення ситуації з COVID-19 дію режиму надзвичайної ситуації поширили на всю територію країни.

Крім того, МЗС Франції спростило процедуру перетину кордону для іноземців, які перебувають у відносинах з французами.

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