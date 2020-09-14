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14 вересня 2020, понеділок, 10:21 13
Світ 2020-09-14T12:30:03+03:00
Українські Новини
Ізраїль став першою країною, яка відновила жорсткий карантин через COVID-19

Ізраїль став першою країною, яка відновила жорсткий карантин через COVID-19

Константин Долгий
Карантин, Ізраїль, Близький схід, Коронавірус, Коронавірус в Ізраїлі, Пандемія коронавірусу, карантин в Ізраїлі
Ізраїль. Фото: towave.ru
Ізраїль. Фото: towave.ru

З 18 вересня Ізраїль вводить в країну жорсткий карантин на три тижні через збільшення захворюваності на коронавірусну інфекцію в той час, як в Австрії носіння масок в громадських місцях стало обов'язковим.

Про це сьогодні пише BBC News, передають Українські Новини.

Рішення про введення жорсткого карантину було прийнято урядом на тлі різко погіршилася ситуації з поширенням коронавірусу нового типу SARS-CoV-2. Повідомляється, що в Ізраїлі, де проживає близько 9 млн осіб, протягом останнього тижня стали щодня фіксувати до 4 тис. випадків зараження.

Крім того, незабаром очікується ряд важливих релігійних свят, наприклад, юдейський Новий рік Йом-Кіпур, святкування якого в цьому році припадає на 27 вересня. Це викликає у влади ще більше побоювань, що коронавірус стане поширюватися ще сильніше.

Щоб локалізувати поширення захворювання з 18 вересня в країні вводяться наступні обмеження:

  • в приміщенні можуть збиратися групи не більше ніж 10 осіб, на вулиці - не більше 20 осіб;
  • припиняють роботу школи і торгові центри;
  • ізраїльтяни можуть віддалятися від своїх будинків більш ніж на 500 метрів тільки для поїздки на роботу;
  • недержавні установи і компанії можуть залишатися відкритими, але вони не можуть приймати клієнтів;
  • продуктові магазини, супермаркети і аптеки продовжують працювати.

Відзначається, що в знак протесту проти введення більш жорстких обмежень з займаного поста пішов міністр житлового будівництва Яаков Ліцман, який представляє одну з ультраортодоксальних партій. На такий крок чиновник пішов через невдоволення, яке викликав локдаун, який заважає людям брати участь в релігійних святах.

Як повідомляли Українські Новини, Ізраїль ввів комендантську годину в містах, де найбільший рівень захворюваності на коронавірус. 

Тим часом в Умань з Ізраїлю відправлено 6 поліціянтів, які мають забезпечувати порядок під час святкування Роша-ха-Шана.

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