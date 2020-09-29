В останній день вересня увірветься похолодання і штормовий вітер. Прогноз погоди на середу

У середу, 30 вересня, за прогнозом погоди в Києві вітер південно-східний, 7-12 м\/с, пориви 15-20 м\/с, хмарно, дощ. Температура повітря вдень +14...+16 градусів, вночі +11...+13 градусів. Про це Гідрометеорологічний центр повідомив Українським Новинам. За прогнозом погоди на середу, на заході України хмарно, значний дощ, в Івано-Франківській області протягом доби сильний дощ, вітер південно-східний, 7-12 м\/с, в Тернопільській і Чернівецькій областях вночі. Температура повітря вночі +7...+14 градусів, вдень +10...+17 градусів. У Карпатах сильний дощ, температура вночі +3...+8 градусів, удень +3...+8 градусів. У Моршині значний дощ, температура вночі +10...+12 градусів, вдень +12...+14 градусів. У Трускавці значний дощ, температура вночі +10...+12 градусів, вдень +12...+14 градусів. У Сваляві вночі дощ, вдень значний дощ, температура вночі +10...+12 градусів, вдень +13...+15 градусів. На півночі України хмарно, помірний, місцями значний дощ, вітер південно-східний, 7-12 м\/с, пориви 15-20 м\/с. Температура повітря вночі +8...+14 градусів, вдень +12...+19 градусів. У центрі України хмарно, значний дощ, вітер південно-східний, 7-12 м\/с, пориви 15-20 м\/с. Температура повітря вночі +9...+15 градусів, вдень +12...+18 градусів. На сході України хмарно, дощ, тільки в Луганській області без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м\/с, пориви 15-20 м\/с. Температура повітря вночі +8...+14 градусів, вдень +15...+22 градуси. На півдні України хмарно, помірний, місцями значний дощ, в Одеській області місцями дощ, місцями грози, вітер південно-східний, 7-12 м\/с, місцями пориви 15-20 м\/с. Температура повітря вночі +10...+17 градусів, вдень +16...+22 градуси. У Криму хмарно, значний дощ, місцями грози, вітер південно-східний, 7-12 м\/с. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +17...+22 градуси. В Ялті значний дощ. Температура вночі +16...+18 градусів, вдень +20...+22 градуси. 29 вересня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +19...+22 градуси, у Дніпрі біля Києва +17 градусів. Як повідомляли Українські Новини, синоптики прогнозують морози в жовтні і сніг з "бабиним літом" в листопаді. Також на Заході України очікуються зливи.