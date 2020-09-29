В останній день вересня увірветься похолодання і штормовий вітер. Прогноз погоди на середу

У середу, 30 вересня, за прогнозом погоди в Києві вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, хмарно, дощ. Температура повітря вдень +14...+16 градусів, вночі +11...+13 градусів.

Про це Гідрометеорологічний центр повідомив Українським Новинам.

За прогнозом погоди на середу, на заході України хмарно, значний дощ, в Івано-Франківській області протягом доби сильний дощ, вітер південно-східний, 7-12 м/с, в Тернопільській і Чернівецькій областях вночі. Температура повітря вночі +7...+14 градусів, вдень +10...+17 градусів.

У Карпатах сильний дощ, температура вночі +3...+8 градусів, удень +3...+8 градусів.

У Моршині значний дощ, температура вночі +10...+12 градусів, вдень +12...+14 градусів.

У Трускавці значний дощ, температура вночі +10...+12 градусів, вдень +12...+14 градусів.

У Сваляві вночі дощ, вдень значний дощ, температура вночі +10...+12 градусів, вдень +13...+15 градусів.

На півночі України хмарно, помірний, місцями значний дощ, вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +8...+14 градусів, вдень +12...+19 градусів.

У центрі України хмарно, значний дощ, вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +9...+15 градусів, вдень +12...+18 градусів.

На сході України хмарно, дощ, тільки в Луганській області без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +8...+14 градусів, вдень +15...+22 градуси.

На півдні України хмарно, помірний, місцями значний дощ, в Одеській області місцями дощ, місцями грози, вітер південно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +10...+17 градусів, вдень +16...+22 градуси.

У Криму хмарно, значний дощ, місцями грози, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +17...+22 градуси.

В Ялті значний дощ. Температура вночі +16...+18 градусів, вдень +20...+22 градуси.

29 вересня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +19...+22 градуси, у Дніпрі біля Києва +17 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, синоптики прогнозують морози в жовтні і сніг з "бабиним літом" в листопаді.

Також на Заході України очікуються зливи.

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