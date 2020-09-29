Голова Харківської облради Чернов та 10 депутатів заразилися коронавірусом

Спалах COVID-19 стався в Харківській обласній раді - захворів голова Сергій Чернов і ще 10 депутатів, тоді як за минулу добу захворюваність коронавірусів серед українців зросла на третину

Як передають Українські Новини, про це пише Depo.Харків.

"Сергій Чернов перебуває на амбулаторному лікуванні. Так, у нього підтверджений коронавірус, але амбулаторно. Важких випадків у нас немає", - прокоментували ситуацію представники облради.

Також коронавірус виявили у 10 депутатів облради. У пресслужбі зазначили, що всі вони також проходять лікування, про важкі випадки перебігу хвороби серед них невідомо.

Крім депутатів ще кілька випадків COVID-19 виявили серед працівників апарату. У деяких підтвердили зараження, інша частина — перебуває на самоізоляції.

Згідно з даними Харківського обласного лабораторного центру, з початку пандемії в області було зафіксовано 18 135 випадків зараження коронавірусом. За минулу добу це число збільшилося на 428.

Як повідомляли Українські Новини, в Харківській області повідомили про новий рекорд добової смертності від COVID-19 з початку пандемії коронавірусу.

Також повідомлялося, що в Харкові спалах коронавірусу виявили в стінах психіатричної лікарні, де COVID-19 підтвердили у понад 20 осіб.

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