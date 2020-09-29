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29 вересня 2020, вівторок, 20:04 6
Суспільство 2020-09-29T22:00:02+03:00
Українські Новини
Голова Харківської облради Чернов та 10 депутатів заразилися коронавірусом

Голова Харківської облради Чернов та 10 депутатів заразилися коронавірусом

Константин Долгий
Харківська область, Харківська обласна рада, Коронавірус, Спалах коронавірусу
Сергій Чернов. Фото: vidrodzhennya.org.ua
Сергій Чернов. Фото: vidrodzhennya.org.ua

Спалах COVID-19 стався в Харківській обласній раді - захворів голова Сергій Чернов і ще 10 депутатів, тоді як за минулу добу захворюваність коронавірусів серед українців зросла на третину.

Як передають Українські Новини, про це пише Depo.Харків.

"Сергій Чернов перебуває на амбулаторному лікуванні. Так, у нього підтверджений коронавірус, але амбулаторно. Важких випадків у нас немає", - прокоментували ситуацію представники облради.

Також коронавірус виявили у 10 депутатів облради. У пресслужбі зазначили, що всі вони також проходять лікування, про важкі випадки перебігу хвороби серед них невідомо.

Крім депутатів ще кілька випадків COVID-19 виявили серед працівників апарату. У деяких підтвердили зараження, інша частина — перебуває на самоізоляції.

Згідно з даними Харківського обласного лабораторного центру, з початку пандемії в області було зафіксовано 18 135 випадків зараження коронавірусом. За минулу добу це число збільшилося на 428.

Як повідомляли Українські Новини, в Харківській області повідомили про новий рекорд добової смертності від COVID-19 з початку пандемії коронавірусу.

Також повідомлялося, що в Харкові спалах коронавірусу виявили в стінах психіатричної лікарні, де COVID-19 підтвердили у понад 20 осіб.

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