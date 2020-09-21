Глава МОЗ Чехії подав у відставку через погіршення ситуації з коронавірусом

Водночас як у грецьких Афінах вводять більш жорсткі обмеження на тлі зростання кількості хворих в країні, міністр охорони здоров'я Чеської Республіки Адам Войтех заявив про відхід із займаного поста.

Як передають Українські Новини, про це сьогодні, 21 вересня, пише Радіо Свобода.

Відповідне рішення чиновник прийняв через стрімке зростання кількості нових випадків COVID-19 серед населення Чехії, яка протягом останніх днів займає перші позиції у світі за темпами захворюваності на коронавірус.

На подібний крок Войтех пішов після закликів з боку опозиційних політиків. Сам міністр вважає, що зробив усе необхідне і можливе для того, щоб стримати поширення коронавірусу.

Зазначається, що прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабиш подякував Войтеху за виконану роботу і прийняв його відставку.

Завдяки своєчасно введеному карантину з моменту початку пандемії коронавірусу в Чехії було зафіксовано 49 290 випадків зараження. Побороли захворювання 24,7 тис. осіб, ще 503 - померли.

Як повідомляли Українські Новини, напередодні уряд Чехії оголосив про початок другої хвилі поширення коронавірусу, про що свідчать високі темпи зараження серед населення.

У Всесвітній організації охорони здоров'я висловили заклопотаність тим, що відбувається в Європі і назвали швидкість, з якою коронавірус поширюється європейськими країнами, "дуже серйозною".

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